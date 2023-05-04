Кури вважаються універсальними тваринами для сільського господарства. Вони швидко ростуть і починають нести яйця вже з 5 місяців.

Ціни на домашні яйця вищі, ніж на звичайні, тому господарі вибирають курей-несучок як для особистого користування, так і для доходу.

Проте власники курей можуть зіткнутися з тим, що птахи починають клювати свої або чужі яйця. Причин є декілька, та всі їх можна вирішити.

Факти ICTV розповідають, що робити, щоб кури не їли яйця.

Що робити, щоб кури не їли яйця

Для початку потрібно зрозуміти причини, чому кури почали їсти яйця.

Брак у раціоні

Слід потурбуватися про те, щоб кури вживали достатньо кальцію. Для цього додайте до раціону птахів корм із крейдою або з м’ясо-кістковим борошном. Якщо птахи вживають недостатню кількість білків, додайте в раціон сир, молоко, кістки, коренеплоди тощо. Також варто додати риб’ячий жир для підтримки вітаміну D. Не забувайте про воду, особливу у спеку.

Несприятлива обстановка

Мало місця в курнику. Це поширена проблема, і для її вирішення спершу необхідно розширити площу курника.

Щільність посадки птахів має бути 3-5 особин на 1 квадратний метр.

Для кожної курки потрібно хоча б одне гніздо розміром 31 на 31 см.

Гнізда необхідно розташовувати на висоті до 30 см від підлоги.

Яскраве світло дратує курей і через це вони починають більше клювати. Тому відверніть гнізда від входу в курник і сонячного світла.

Заберіть усе, що створює гучні звуки.

Покладіть у курник сіно. Кури будуть в ньому ритися, тож це не дозволить їм нудьгувати.

Потурбуйтеся про нормальну температуру в курнику. Спека може дратувати птахів.

Гнізда для курей

Гнізда повинні розташовуватися невисоко і в затіненому кутку курника. Всередину слід постелити сіно або тирсу.

Ширина гнізда має бути близько 25 см, висота – 35 см.

Варто також потурбуватися про те, щоб яйця одразу скочувалися в окрему ємність. Так кури не зможуть їх клювати.