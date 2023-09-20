День вчителя – одне з головних свят для тих, хто присвятив своє життя навчанню інших. Свято припадає на 1 жовтня, і традиційно, перед датою багато хто ставить собі питання – що подарувати вчителям на день вчителя. На сьогодні вибір подарунка великий, і обмежується тільки бюджетом.

Ідеї для подарунків на день вчителя до 1 тис. грн – далі в матеріалі.

Плед

Через те, що надворі осінь – хочеться якомога більше проводити час у комфорті та теплі. Для цього на допомогу прийде плед – це вдала ідея для подарунка вчителю. Тим паче, що в цей непростий час можливі блекаути. Виберіть плед невеликих розмірів і нейтрального кольору – викладач оцінить таку турботу. Ціна за плед – від 500-600 гривень.

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Повербанк

Далеко не всі школи працюють у режимі онлайн – вчителі та учні також ходять до школи, і під час навчального процесу можуть бути повітряні тривоги. Для тих, хто не знає, що подарувати вчителю на День вчителя – повербанк прийде на допомогу. Важливий аксесуар допоможе навіть у сховищі бути на зв’язку з близькими. Краще вибрати не найбільший, але потужний девайс. Відмінно підійдуть аксесуари ємністю 10 тис. мАг і потужністю 20W. Ціна за сучасний зовнішній акумулятор – від 600 грн.

Коробка з фруктами

Подарункові набори солодощів – відповідь на запитання, що подарувати вчительці на День вчителя. Замість цукерок або шоколадок можна вручити фруктовий набір з ананасів, ківі та інших екзотичних фруктів, які гарантують заряд потрібних вітамінів у цю холодну пору. Найкраще заздалегідь дізнатися особисті уподобання викладача, адже на деякі ласощі може бути алергія. Ціна за фруктовий набір – від 800 грн.

Іменна толстовка

Якщо хочете здивувати людину, яка любить несподівані сюрпризи – замовте іменну толстовку. Це одна з найоригінальніших ідей для подарунка вчителю. Тепла кофта з капюшоном і кишенею зігріє в холодні дні, якщо підходить до стилю одягу викладача. Ціна за толстовку хорошої якості – від 600 грн.

Настільна гра

Якщо вчитель полюбляє проводити вільний час, змагаючись з іншими в різноманітних іграх, – настільні ігри чудово підійдуть для подарунка. Зараз величезний вибір подібних подарунків – від банальної Монополії до цікавої версії Dungeon and Dragons. Ціна на настільну гру – від 400 грн.