У день народження близької людини кожен хоче догодити імениннику та зробити корисний й приємний подарунок. Під час вибору подарунка важливо звертати увагу на вподобання людини та власний бюджет.

Якщо у вас обмежений бюджет, ви все одно зможете придбати класний подарунок імениннику, який точно запамʼятається!

Факти ICTV підготували 10 ідей для подарунка до 300 грн на День народження близької людини.

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Ручна робота

Цей варіант підійде тим, хто любить рукоділля. Ви можете звʼязати светр чи теплі шкарпетки. Аби додати краплину оригінальності, використовуйте яскраві кольори та різні елементи.

Також ви можете виготовити прикраси з бісеру. Зробіть їх стильними та сучасними, і вони обовʼязково матимуть унікальний вигляд. Ще можна блокнот, прикрашений вашими малюнками або написами, або вишитий гаманець, тепла шаль.

Памʼятайте, що ручна робота – це не лише креативний подарунок, але й прояв терпіння та любові, яку ви вкладаєте в створення такого презенту.

Для такого подарунка вам доведеться витратити кошти лише на матеріали.

Догляд за тілом

Це можуть бути різні косметичні та доглядові засоби для шкіри. Наприклад:

крем;

молочко для тіла;

скраб;

набір помад та олівців для губ;

новий продукт декоративної косметики (тональний засіб, тіні, туш тощо);

гель для вмивання;

набір гелів для душу;

маски, пілінги, тоніки;

патчі під очі та багато іншого.

На 300 грн ви зможете купити три-чотири позиції. Аби подарунок виглядав більш наповнено, додайте ще солодощі!

Магнітна дошка

Здається доволі простим подарунком, але іменинник зможе використовувати її для організації робочого простору чи оселі.

Таку дошку можна використовувати для планування, записування нотаток чи списків. Якщо ви вважаєте, що це не дуже гарний подарунок, пропонуємо вам надрукувати спільні фото з людиною та прикріпити до дошки. Така дошка точно стане памʼятним подарунком!

Фотоальбом

Для організації цього подарунка доведеться витратити час, адже потрібно вибрати та видрукувати спільні фото.

Придбайте невеликий альбом та наповніть його спогадами й фотографіями зі спільних поїздок чи подій. Цей подарунок гарантовано сподобається кожному, адже буде містити памʼять та любов!

Ароматерапія

Якщо людина полюбляє різні ароматичні свічки, дифузори або олійки – цей подарунок точно сподобається!

Різні аромаштучки допоможуть імениннику розслабитись та створити затишну атмосферу в її домі.

Речі для дому

Це може бути:

електронна фоторамка, яка синхронізується з флешкою;

портрет;

ваше спільне фото;

флораріум (міні сад в скляній посудині);

зволожувач повітря;

проєктор зоряного неба;

маленьке стильне дзеркало.

Книги

Якщо іменинник любить читати, подаруйте йому книжку. Це може бути як улюблене чтиво людини, так і щось нове!

Повірте, справжні любителі книжок, будуть в захваті від такого подарунка!

Прикраси

Ну хто не любить ювелірні вироби?

З обмеженим бюджетом ви можете звертати увагу на оригінальну біжутерію чи прикраси з медичного сплаву. Вони не відстають від справжнього срібла, але коштують вдвічі дешевше!

Подаруйте дівчині оригінальну каблучку, браслет, підвіску чи сережки, а якщо це подарунок для чоловіка, оберіть якийсь прикольний браслет! Тут головне добре знати смаки людини, аби вона була задоволена подарунком.

Блокнот та інше канцелярське приладдя

Ці речі ніколи не будуть зайвими! Виберіть для друга стильний блокнот та ручку, де він зможе записувати свої нотатки, плани чи завдання!

Якісь дрібнички

Це може бути:

Стильна ключниця чи брилок.

Картина по номерах.

Смаколики.

Чохли на телефон або планшет.

Набір канцелярського приладдя.

Футболку.

Чашку.

Рюкзак чи сумка.

Обирайте подарунки, які будуть особистими та куплені з любов’ю. Ручна робота, домашній сад, ароматерапія, косметичні засоби та індивідуальні подарунки, можуть стати бюджетним та дивовижним варіантами для вашого друга на День народження.