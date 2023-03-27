Нова пошта продовжує розширювати функціонал і повідомляти клієнтів про цікаві та корисні зміни в роботі. Зокрема українці можуть безплатно повернути товар, який не підійшов із різних причин.

Однак що буде, якщо не забрати посилку з Нової Пошти – читайте в матеріалі.

Що буде, якщо не забрати посилку з Нової Пошти

Найчастіше посилки, які не забирають отримувачі, відправляють назад (відправнику, через тиждень часу приблизно).

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Крім цього, можна продовжити термін зберігання відправлення, понад замовленого за умовами послуги Автоматичне повернення відправлень. Для отримувача – від 1 до 3 календарних днів. Сумарно можливо продовжити зберігання на 10 днів.

Послуга Повернення передбачає повернення відправлення за бажанням відправника.

Цю послугу можна самостійно замовляти у випадку, якщо у відправника немає договору з Новою Поштою з умовами автоповернення, а також:

Коли отримувач відмовився від відправлення. Коли отримувач понад тиждень не забирає посилку.

Як замовити послугу Повернення в мобільному додатку:

Увійдіть в розділ Мої відправлення та оберіть посилку, яку потрібно повернути. У випадаючому рядку Керувати посилкою оберіть послугу Повернення. Натисніть кнопку Оформити заявку. Відправлення буде повернуто на відділення з якого була первинна відправка.

Крім цього, якщо ви просто не встигаєте забрати посилку, ви можете змінити отримувача, аби за вас її забрав хтось інший (член сім’ї, друг або подруга тощо). Таким чином, сервіс дозволяє передати право на отримання посилки іншій людині.

Як доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок: