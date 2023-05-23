Тим, хто планує далеку подорож, потрібно знати, що брати з собою на борт літака. Факти ICTV розповідають правила Wizz Air для ручної поклажі в 2023 році.

Правила Wizz Air для ручної поклажі у 2023

Пасажирам дозволено безкоштовно брати до салону один предмет ручної поклажі. Максимально допустимі розміри – 40 x 30 x 20 см, вага – 10 кг. Таким чином, ви можете взяти рюкзак, сумку для ноутбука або жіночу тощо. Головне – дотримуватися вказаних норм.

Якщо ж потрібно взяти більше речей, Wizz Air пропонує додаткову платну послугу Wizz Priority. Вона дає можливість безкоштовно брати дві одиниці багажу в салон: один предмет ручної поклажі, з максимальним розміром 40 x 30 x 20 см, і додаткову валізу, з максимальним розміром 55 x 40 x 23 см.

Також на один рейс пасажири можуть зареєструвати до шести одиниць багажу. Для цього потрібно сплатити окремий збір за кожну валізу. Норма габаритів: 149 х 119 х 171 см; вага – макс. 10 кг, 20 кг, 26 кг або 32 кг.

Що можна взяти в салон

На борт літаку безкоштовно можна взяти:

верхній одяг;

ковдру;

телефон;

книги або іншу літературу;

для дітей, що не досягнули двох років: їжу та складаний дитячий візок;

милиці для людей, з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, пасажири можуть придбати багаж під час або після бронювання, максимум за три години до вильоту.

Що не можна перевозити на борту літака

На літаках компанії Wizz Air не можна перевозити: