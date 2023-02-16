Неприємний запах з холодильника – проблема, яку потрібно вирішувати терміново! Користуватися холодильником, який смердить, стає некомфортно, адже затхлий аромат переноситься на готові страви чи сирі продукти.

Чому зʼявляється неприємний запах в холодильнику та як позбутися смороду, читайте в нашому матеріалі.

Чому холодильник смердить – поширені причини

Існує кілька основних причин неприємного запаху в холодильнику:

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Наявність гнилих та зіпсованих продуктів.

Неправильний догляд за холодильником.

Злам в системі вентиляції самого приладу.

Засмічення дренажного отвору.

Появі цвілі та шкідливих мікроорганізмів.

Проблема з внутрішніми деталями агрегату.

Тут варто розібрати у кожній з причин окремо! Найпоширеніша причина появи смороду в холодильнику – наявність занадто пахучих чи зіпсованих продуктів.

Якщо ви гурман, то у вашому холодильнику може зберігатися їжа, яка сама по собі має специфічний запах. Завдяки різкому аромату окремих продуктів, неприємний запах може розходитись по всьому холодильнику.

Також викликати сморід можуть старі, зіпсовані та гнилі продукти. Погодьтеся, зіпсований десерт чи прострочена копчена риба не можуть приємно пахнути.

Якщо ви давно перебирали холодильну камеру, саме час це виправити! Річ у тім, що навіть в холодильнику їжа може зіпсуватися. В наслідок чого, там оселяються та ростуть різноманітні мікроорганізми чи цвіль.

Це може викликати дуже неприємний аромат, який буде непросто прибрати!

Аби позбутися проблеми радимо спершу перебрати свій холодильник та викинути усі зіпсовані чи незрозумілі продукти!

Також причиною утворення затхлого запаху всередині холодильника може стати засмічений дренажний отвір. Дренажна система у сучасних холодильниках потрібна для відведення води.

Розташований цей отвір у нижній частині камери там, де поглиблення. Всередині цього поглиблення знаходиться отвір (це лише в моделях з крапельною системою).

Як це працює? Конденсат накопичується на внутрішніх стінах холодильника, а потім виводиться через дренажну систему.

Причиною неприємного запаху може стати якраз засмічення цього отвору. Якщо навколо нього застоюється вода, там почнуть активно розмножуватися бактерії, які й будуть джерелом смороду!

Аби впоратись з цією проблемою, радимо викликати майстра, який прочистить дренажну систему!

Також запах може зʼявитися, якщо у вашому холодильнику зламалась система вентиляції. На жаль, впоратись самостійно з цією проблемою важко, тому також радимо викликати майстра.

До речі, сморід також виникає у випадку, якщо ви не правильно очищуєте холодильну камеру. Наприклад, якщо ви миєте свій агрегат раз на рік, не дивно, що він почне смердіти!

– Фахівці Новоорлеанського Інституту харчових технологій провели опитування та зʼясували, що більшість людей миють свій холодильник раз на місяць. На думку вчених, цього не достатньо, адже у приладі починають активно розмножуватися бактерій. Щоб уникнути неприємних ароматів, вчені радять мити камеру холодильника хоча б раз на тиждень.

До речі, неправильний догляд за холодильником може викликати появу та поширення грибків та мікробів, які також стають джерелом смороду!

Як позбутися неприємного запаху з холодильника

Існує кілька народних методів, які точно допоможуть вам прибрати сморід. Якщо ви не хочете використовувати спеціальну побутову хімію, можна скористатися старими та перевіреними бабусиними засобами:

Оцет та сода – розведіть 1-2 ст.л соди в оцті та протріть готовою сумішшю холодильник зсередини. Додатково можете насипати трохи соди в тарілку та поставити на полицю (порошок буде поглинати запахи). Змінювати соду потрібно раз на місяць.

– розведіть 1-2 ст.л соди в оцті та протріть готовою сумішшю холодильник зсередини. Додатково можете насипати трохи соди в тарілку та поставити на полицю (порошок буде поглинати запахи). Змінювати соду потрібно раз на місяць. Нашатир – цей спосіб підійде, якщо сморід занадто сильний або холодильник старий. Вам потрібно змочити ватний диск нашатирним спиртом, а потім протерти полички та ящики в холодильнику. Після закінчення процедури залиште відкритими двері, щоб їдкий запах самого нашатирю вивітрився.

– цей спосіб підійде, якщо сморід занадто сильний або холодильник старий. Вам потрібно змочити ватний диск нашатирним спиртом, а потім протерти полички та ящики в холодильнику. Після закінчення процедури залиште відкритими двері, щоб їдкий запах самого нашатирю вивітрився. Лимон – вичавіть сік з лимона на губку та протріть нутрощі приладу. Або можна розрізати лимон на кілька частин та залишити всередині – міняти скибочки потрібно раз на два дні.

Також впоратись зі смородом вам допоможуть певні продукти, які поглинають неприємний запах та запобігають його появі: