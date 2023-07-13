Кожному з нас хоча б раз у житті снилися покійні родичі. На думку езотериків, сон дозволяє душі зв’язатися з іншими світами та поспілкуватися з їх мешканцями.

А в народі вірять, що сни, в яких до нас приходять померлі, несуть важливу інформацію, тому до них варто ставитися з особливою увагою.

Вважається, що померлий уві сні слугує сигналом чи попередження, тому варто запамʼятати кожну деталь, адже там може ховатися підказка, чи застереження.

Що ж потрібно робити, коли сняться померлі – дізнавалися Факти ICTV.

Сняться померлі: що потрібно робити

Перше, не варто хвилюватися чи лякатися таких снів. Мерці не можуть заподіяти вам ніякої шкоди уві сні. Краще поставтесь до цього сну з особливою увагою. Можливо, померлий хоче передати вам якусь інформацію.

Крім того, померлі можуть снитися, якщо їх душі некомфортно чи їм щось не подобається. Можливо, ви давно не провідували могилу померлого родича.

У такому випадку варто зʼїздити на кладовище, покласти квіти та помолитися за покійного.

Якщо уві сні небіжчик щось розповідає вам, постарайтеся запам’ятати інформацію, адже таким чином він вас попереджає про небезпеку або якусь важливу подію.

У випадку, якщо померлий пропонує виконати ваше бажання або подарувати дарунок, просіть те, чого дійсно хочете. Через померлого родича ваше бажання може швидше дійти до Вищих сил. Такий сон може також передвіщати швидкі зміни в житті.

Інколи сни, в яких до вас приходить небіжчик, можуть повторюватися. В такому випадку варто згадати, можливо, ви не виконали якусь волю покійного або залишилися в боргу перед ним. Якщо це так, варто виправити ситуацію.

А ще бувають сни, коли померлий кличе вас із собою. Це не дуже хороший сон, адже в народі вірять, що таке сновидіння передвіщає важку хворобу чи навіть швидку смерть. Якщо вам наснилося щось подібне, варто сходити до церкви та помолитися за своє здоровʼя та упокій небіжчика.

Що радить робити церква

В Українській Православній церкві радять посилити молитву за упокій душі свого родича або близького, який наснився.

– Треба відвідати церкву і звернутися до священника з проханням відправити панахиду, або помолитися за спочилого за літургією.

Також варто сповідатись та причаститись.

При цьому не варто надмірно замислюватися про значення снів, адже можна легко втрапити у пастку.