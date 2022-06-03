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Найкращий літній десерт: як приготувати домашнє морозиво

3 Червня 2022, 17:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
морозиво

З настанням літа особливої актуальності набирає морозиво. Це найкращий літній рецепт, який полюбляють смакувати як діти, так і дорослі.

Якщо приготувати морозиво самостійно вдома – це буде набагато смачніше та корисніше. Саме тому ми вирішили поділитися легким рецептом вершкового морозива від українського шеф-кухара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

  • молоко – 420 мл
  • цукор – 120 г
  • яйця – 2 шт.
  • вершки – 120 мл (33%)

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте цукор з яйцями, збийте вінчиком. Не потрібно збивати яйця до стану піни.
  2. Молоко нагрійте до 60 градусів. Якщо у вас немає термометра, то нагрівайте молоко до появи першї пари. Потім тепле молоко змішайте з яєчною сумішшю.
  3. Отриману суміш перелийте в сотейник і варіть на самому маленькому вогні до того, як її температура досягне 82 градусів. Якщо у вас немає термометра, то варіть до тих пір, поки суміш не почне трохи гуснути. Водночас обов’язково постійно помішуйте суміш лопаткою до самого дна сотейника.
  4. Зніміть суміш з вогню і дайте їй охолонути. Після цього влийте вершки, перемішайте і перекладіть в мороженицю. Якщо її у вас немає, перелийте суміш в пластиковий контейнер з кришкою і поставте в морозилку.
  5. Через 30 хвилин дістаньте контейнер і злегка перемішайте морозиво. Повторіть процедуру ще 4 рази через кожні 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб в морозиві не утворилися кристали. Після останнього перемішування залиште морозиво в морозилці на 6-8 годин.
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Морозиво, Рецепт
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