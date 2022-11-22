Будь-які продукти краще зберігаються у холодильнику. Там їжа не втрачає своїх смакових властивостей та може довго не псуватися.
Для зберігання різних продуктів потрібен різний температурний режим. Однак оптимальним вважається діапазон від +2 до +5 ºC.
За яких температур потрібно зберігати різні продукти та як довго їх можна тримати в холодильнику – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Як правильно зберігати продукти
На свіжість та стан харчових продуктів впливає багато факторів – температура, умови зберігання, упакування, товарне сусідство тощо.
Аби їжа завжди була придатною для вживання, потрібно памʼятати про умови її зберігання:
- Макарони, крупи, борошно та інші сухі продукти потрібно зберігати в сухому місці з хорошою вентиляцією.
- Хліб, булочки тощо тримати в окремих шафах з отворами для вентиляції. Крім того, зберігати в одній шафці хліб з різних сортів борошна не можна.
- М’ясо, птицю, рибу та морепродукти можна зберігати в одному холодильнику, але на різних полицях.
- Молочну продукцію — зберігати в холодильнику, попередньо поклавши у скляний посуд.
- Сири та ковбаси краще зберігати в магазинному пакованні. Після розпакування можна покласти в контейнер з кришкою. Зберігати сир та ковбасу в одному контейнері не можна.
- Овочі та фрукти — зберігання у темних, сухих та прохолодних приміщеннях. Фрукти та ягоди варто зберігати в ящиках за температури не вище 12°С.
- Яйця — підійде сухе та прохолодне приміщення, холодильник.
- Заморожені напівфабрикати та овочі — заборонено розморожування та повторне заморожування. Зберігати заморожені овочі потрібно лише в магазинному пакованні та низькотемпературних холодильниках.
За яких температур зберігати продукти
|Продукти харчування
|Температура зберігання
|Максимальний термін зберігання
|Ковбасні вироби
|від -0°С до 6°С
|До 10 днів
|Заморожене м’ясо, риба та овочі
|від -10°С до -30°С
|
До 10-12 місяців
|Охолоджене м’ясо і риба
|від 0°С до 2°С
|До 3 днів
|Сосиски
|від 0°С до 6°С
|До 10 днів
|Яйця
|від 10°С до 20°С
|25 днів
|Свинина
|від -1°С до -2°С
|14 днів
|Фрукти та овочі
|від 0°С до 15°С
|До 2-3 місяців
|Сухі продукти (мука, крупи, цукор)
|від 0°С до 20°С
|До 1 року
|Молоко
|від 2°С до 2°С
|до 3 днів
|Сири мʼякі
|від 0°С до 3°С
|15 днів
|Сири тверді
|від 0°С до -5°С
|5-8 місяців
|
Сметана
|
від 0°С до -1°С
|
1 місяць
|Домашній сир
|від 0°С до +3°С
|5 днів
|Вершки
|від 4°С до +8°С
|7 днів
|Кефір
|від 0°С до +4°С
|14 днів
|
Скільки можна зберігати готові страви та за яких температур
|Готова страва
|Температура зберігання
|Максимальний термін зберігання
|Борщ
|від +2°С до +5°С
|До 7 днів
|Гречка
|від +2°С до +6°С
|Не більше 4 діб
|Мʼясо
|від 0°С до +5°С
|Не більше 4 днів
|Варені яйця
|від 0°С до +5°С
|Від 5 до 7 днів
|Картопляне пюре (з маслом)
|від 0°С до +5°С
|Не більше 2 днів
|Олівʼє
|від -2°С до +2°С
|Не більше 3 днів
|Супи (овочевий, грибний, гречаний)
|від 0°С до +5°С
|3 дні
|Запечена картопля
|від 0°С до +5°С
|До 4 днів
|Котлети
|від 0°С до +5°С
|До 7 днів