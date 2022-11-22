Будь-які продукти краще зберігаються у холодильнику. Там їжа не втрачає своїх смакових властивостей та може довго не псуватися.

Для зберігання різних продуктів потрібен різний температурний режим. Однак оптимальним вважається діапазон від +2 до +5 ºC.

За яких температур потрібно зберігати різні продукти та як довго їх можна тримати в холодильнику – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як правильно зберігати продукти

На свіжість та стан харчових продуктів впливає багато факторів – температура, умови зберігання, упакування, товарне сусідство тощо.

Аби їжа завжди була придатною для вживання, потрібно памʼятати про умови її зберігання:

Макарони, крупи, борошно та інші сухі продукти потрібно зберігати в сухому місці з хорошою вентиляцією.

потрібно зберігати в сухому місці з хорошою вентиляцією. Хліб, булочки тощо тримати в окремих шафах з отворами для вентиляції. Крім того, зберігати в одній шафці хліб з різних сортів борошна не можна.

тримати в окремих шафах з отворами для вентиляції. Крім того, зберігати в одній шафці хліб з різних сортів борошна не можна. М’ясо, птицю, рибу та морепродукти можна зберігати в одному холодильнику, але на різних полицях.

можна зберігати в одному холодильнику, але на різних полицях. Молочну продукцію — зберігати в холодильнику, попередньо поклавши у скляний посуд.

— зберігати в холодильнику, попередньо поклавши у скляний посуд. Сири та ковбаси краще зберігати в магазинному пакованні. Після розпакування можна покласти в контейнер з кришкою. Зберігати сир та ковбасу в одному контейнері не можна.

краще зберігати в магазинному пакованні. Після розпакування можна покласти в контейнер з кришкою. Зберігати сир та ковбасу в одному контейнері не можна. Овочі та фрукти — зберігання у темних, сухих та прохолодних приміщеннях. Фрукти та ягоди варто зберігати в ящиках за температури не вище 12°С.

— зберігання у темних, сухих та прохолодних приміщеннях. Фрукти та ягоди варто зберігати в ящиках за температури не вище 12°С. Яйця — підійде сухе та прохолодне приміщення, холодильник.

— підійде сухе та прохолодне приміщення, холодильник. Заморожені напівфабрикати та овочі — заборонено розморожування та повторне заморожування. Зберігати заморожені овочі потрібно лише в магазинному пакованні та низькотемпературних холодильниках.

За яких температур зберігати продукти

Продукти харчування Температура зберігання Максимальний термін зберігання Ковбасні вироби від -0°С до 6°С До 10 днів Заморожене м’ясо, риба та овочі від -10°С до -30°С До 10-12 місяців Охолоджене м’ясо і риба від 0°С до 2°С До 3 днів Сосиски від 0°С до 6°С До 10 днів Яйця від 10°С до 20°С 25 днів Свинина від -1°С до -2°С 14 днів Фрукти та овочі від 0°С до 15°С До 2-3 місяців Сухі продукти (мука, крупи, цукор) від 0°С до 20°С До 1 року Молоко від 2°С до 2°С до 3 днів Сири мʼякі від 0°С до 3°С 15 днів Сири тверді від 0°С до -5°С 5-8 місяців Сметана від 0°С до -1°С 1 місяць Домашній сир від 0°С до +3°С 5 днів Вершки від 4°С до +8°С 7 днів Кефір від 0°С до +4°С 14 днів Натуральний йогурт від +4°С до +6°С До 5 днів Ковбаса варена від 0°С до +8°С До 5 днів Ковбаса копчена від 0°С до +4°С До 1 місяця Ковбаса варено-копчена від 0°С до +4°С До 1 місяця Гриби 0°С 2 дні Шоколад від +3°С до +18°С До 6 місяців Мед від +7°С до +10°С – Риба копчена від 0°С до -5°С 2 місяці

Скільки можна зберігати готові страви та за яких температур

Готова страва Температура зберігання Максимальний термін зберігання Борщ від +2°С до +5°С До 7 днів Гречка від +2°С до +6°С Не більше 4 діб Мʼясо від 0°С до +5°С Не більше 4 днів Варені яйця від 0°С до +5°С Від 5 до 7 днів Картопляне пюре (з маслом) від 0°С до +5°С Не більше 2 днів Олівʼє від -2°С до +2°С Не більше 3 днів Супи (овочевий, грибний, гречаний) від 0°С до +5°С 3 дні Запечена картопля від 0°С до +5°С До 4 днів Котлети від 0°С до +5°С До 7 днів