Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Молоко, мʼясо та яйця: за якої температури потрібно зберігати різні продукти

22 Листопада 2022, 13:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Їжа в холодильнику, зберігання продуктів
Джерело: Getty Images

Будь-які продукти краще зберігаються у холодильнику. Там їжа не втрачає своїх смакових властивостей та може довго не псуватися.

Для зберігання різних продуктів потрібен різний температурний режим. Однак оптимальним вважається діапазон від +2 до +5 ºC.

За яких температур потрібно зберігати різні продукти та як довго їх можна тримати в холодильнику – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як правильно зберігати продукти

На свіжість та стан харчових продуктів впливає багато факторів – температура, умови зберігання, упакування, товарне сусідство тощо.

Аби їжа завжди була придатною для вживання, потрібно памʼятати про умови її зберігання:

  • Макарони, крупи, борошно та інші сухі продукти потрібно зберігати в сухому місці з хорошою вентиляцією.
  • Хліб, булочки тощо тримати в окремих шафах з отворами для вентиляції. Крім того, зберігати в одній шафці хліб з різних сортів борошна не можна.
  • М’ясо, птицю, рибу та морепродукти можна зберігати в одному холодильнику, але на різних полицях.
  • Молочну продукцію — зберігати в холодильнику, попередньо поклавши у скляний посуд.
  • Сири та ковбаси краще зберігати в магазинному пакованні. Після розпакування можна покласти в контейнер з кришкою. Зберігати сир та ковбасу в одному контейнері не можна.
  • Овочі та фрукти — зберігання у темних, сухих та прохолодних приміщеннях. Фрукти та ягоди варто зберігати в ящиках за температури не вище 12°С.
  • Яйця — підійде сухе та прохолодне приміщення, холодильник.
  • Заморожені напівфабрикати та овочі — заборонено розморожування та повторне заморожування. Зберігати заморожені овочі потрібно лише в магазинному пакованні та низькотемпературних холодильниках.

За яких температур зберігати продукти

Їжа в холодильнику, продукти

Продукти харчування Температура зберігання Максимальний термін зберігання
Ковбасні вироби від -0°С до 6°С До 10 днів
Заморожене м’ясо, риба та овочі від -10°С до -30°С

До 10-12 місяців
Охолоджене м’ясо і риба від 0°С до 2°С До 3 днів
Сосиски від 0°С до 6°С До 10 днів
Яйця від 10°С до 20°С 25 днів
Свинина від -1°С до -2°С 14 днів
Фрукти та овочі від 0°С до 15°С До 2-3 місяців
Сухі продукти (мука, крупи, цукор) від 0°С до 20°С До 1 року
Молоко від 2°С до 2°С до 3 днів
Сири мʼякі від 0°С до 3°С 15 днів
Сири тверді від 0°С до -5°С 5-8 місяців

Сметана

від 0°С до -1°С

1 місяць
Домашній сир від 0°С до +3°С 5 днів
Вершки від 4°С до +8°С 7 днів
Кефір від 0°С до +4°С 14 днів
Натуральний йогурт від +4°С до +6°С До 5 днів
Ковбаса варена від 0°С до +8°С До 5 днів
Ковбаса копчена від 0°С до +4°С До 1 місяця
Ковбаса варено-копчена від 0°С до +4°С До 1 місяця
Гриби 0°С 2 дні
Шоколад від +3°С до +18°С До 6 місяців
Мед від +7°С до +10°С
Риба копчена від 0°С до -5°С 2 місяці

Скільки можна зберігати готові страви та за яких температур

Готова страва Температура зберігання Максимальний термін зберігання
Борщ від +2°С до +5°С До 7 днів
Гречка від +2°С до +6°С Не більше 4 діб
Мʼясо від 0°С до +5°С Не більше 4 днів
Варені яйця від 0°С до +5°С Від 5 до 7 днів
Картопляне пюре  (з маслом) від 0°С до +5°С Не більше 2 днів
Олівʼє від -2°С до +2°С Не більше 3 днів
Супи (овочевий, грибний, гречаний) від 0°С до +5°С 3 дні
Запечена картопля від 0°С до +5°С До 4 днів
Котлети від 0°С до +5°С До 7 днів
Читайте також:
ПродуктиЯк правильно зберігати продукти на балконі і за якої температури

Теги
здорова їжа Поради Продукти Холода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь