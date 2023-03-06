Помідори – справжні улюбленці усіх городників. Без цього соковитого та смачного овоча не обходиться жодна страва влітку.

Водночас паростки помідорів дуже чутливі до різкої зміни погодних умов. Вони не люблять сильних заморозків, адже можуть просто померзнути.

Проте правильно вирощена розсада помідорів стійкіша до погодних умов, менш схильна до замерзання та різних захворювань.

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Факти ICTV дізнавалися, коли потрібно сіяти помідори на розсаду та як робити це правильно.

Коли сіяти помідори на розсаду 2023

Звичайно, розсаду помідорів можна купити, проте найсмачніші та найсильніші плоди виходять із саджанців, вирощених власноруч.

Терміни посіву помідорів залежать від того, куди ви збираєтеся висаджувати розсаду: у відкритий ґрунт чи в теплицю.

Якщо плануєте садити розсаду у відкритий ґрунт, то сіяти помідори потрібно пізніше — від середини березня. Саме у цей час земля вже достатньо прогріється і можна буде сміливо садити помідорну розсаду. У випадку, якщо ви володар теплиці та плануєте вирощувати помідори саме там, то сіяти розсаду можна було навіть у лютому.

Зверніть увагу, що тримати розсаду в кімнатних умовах довгий період теж не можна – це може нашкодити рослинам і розсада буде слабкою. Для отримання хорошої та здорової розсади помідорів, від посіву до садіння має пройти:

40-50 днів для низьких сортів;

55-65 днів для середніх помідорів;

65-75 днів для високих сортів.

Залежно від цього терміну, прогнозу погоди, готовності ґрунту ви можете планувати точну дату посіву та висадки.

Досвідчені городники часто користуються спеціальним місячним календарем. Сприятливі дні для посіву помідорів у 2023 році:

Березень: 1-3, 24-25, 29-31.

Квітень: 24-25, 29-30.

Травень: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Як правильно сіяти помідори на розсаду

Спершу потрібно підготувати ґрунт для посіву насіння помідора на розсаду. Його можна купити у магазині або зробити власноруч.

Якщо обрали перший варіант, то вам необхідно лише завітати до спеціалізованого магазину та купити ґрунт для посіву помідорів. Зазвичай він продається у спеціальних місткостях. Тому вам потрібно буде лише посіяти насіння.

Якщо купувати спеціальну землю бажання немає, її можна підготувати власноруч. Зверніть увагу, що ґрунт для вирощування насіння помідорів повинен бути поживним, містити перегній, попіл, яєчну шкарлупу, тирсу або торф.

Коли усі інгредієнти будуть зібрані, перед самим посівом ґрунт потрібно знезаразити. Це можна зробити кількома способами:

прогріти готову суміш у духовці упродовж 10-15 хв;

прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці;

залити ґрунт окропом.

Після знезараження, ґрунт бажано залишити в теплі на кілька тижнів (за цей час у ньому розмножаться корисні бактерії).

Також перед посівом насіння помідорів потрібно попередньо замочити. Коли усі ці пункти буде виконано, можна розпочинати посів:

Підготуйте спеціальну місткість із дренажними отворами: заповніть її вологим ґрунтом;

у ґрунті зробіть борозенки на відстані 3-4 см одна від одної та завглибшки до 1 см;

розкладіть у них насіння на відстані 2-3 см одне від одного та присипте ґрунтом;

посудину з насінням накрийте плівкою та розташуйте неподалік від джерела тепла (на підвіконні, на балконі, біля батареї тощо). Оптимальна температура для проростання насіння — +25-30ºC.

Коли помідори почнуть проростати, молодим саджанцям потрібне хороше освітлення та тепло. Поставте місткості з насінням біля батареї в добре освітлене місце.

Слідкуйте, аби ґрунт розсади не просихав: перевіряйте його кожного дня та поливайте за необхідності.