Зима остаточно відступає. Це означає, що прийшла пора вибирати квіти для вашого саду чи оселі. Популярним варіантом залишаються однорічники – петунії. Це універсальні рослини, які можна висаджувати як у будинку, так і на вулиці.

Найкращим варіантом вирощування петуній є розсадний. Коли сіяти петунію на розсаду у 2023 році – розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти петунію на розсаду у 2023 році

Насіння петунії проростає довго. Щоб отримати цвіт у червні, варто починати висадження на початку березня.

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Проте якщо ви пропустили перший місяць весни – не хвилюйтесь. Сіяти петунії можна до кінця травня. Варто лиш розуміти, що в такому випадку цвіт з’явиться пізніше.

Сприятливі дні на посів петунії у 2023 році

Квітень:

3, 4, 5, 23, 24, 30 – нормальні

21, 22, 25, 26 – відмінні

Травень:

1, 3, 4, 20, 21, 27, 28, 29, 30 – нормальні

22, 23, 24 – відмінні

Через скільки днів сходить насіння петунії

Проростання насіння петунії залежить від способу догляду за нею.

При достатній температурі й освітленні рослина може зійти через 7-10 днів після посіву.

Трапляються також випадки, коли насіння проростає вже на 3-5 день. Такий результат петунія дає при температурі 23-25 градусів.

При нижчих температурах (18-20 градусів) насіння може сходити довше – на 10-12 день.

Коли висаджувати петунію у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт рослину варто висаджувати після того, як на ній з’являться перші квіти. Також потрібно орієнтуватися на температуру повітря і землі. Петунія любить тепло і сонячне світло, тому стежте за тим, щоб вже остаточно пройшли заморозки.

Оптимальним варіантом для висаджування петунії у відкритий ґрунт є початок або кінець травня.