Зима остаточно відступає. Це означає, що прийшла пора вибирати квіти для вашого саду чи оселі. Популярним варіантом залишаються однорічники – петунії. Це універсальні рослини, які можна висаджувати як у будинку, так і на вулиці.
Найкращим варіантом вирощування петуній є розсадний. Коли сіяти петунію на розсаду у 2023 році – розповідають Факти ICTV.
Коли сіяти петунію на розсаду у 2023 році
Насіння петунії проростає довго. Щоб отримати цвіт у червні, варто починати висадження на початку березня.
Проте якщо ви пропустили перший місяць весни – не хвилюйтесь. Сіяти петунії можна до кінця травня. Варто лиш розуміти, що в такому випадку цвіт з’явиться пізніше.
Сприятливі дні на посів петунії у 2023 році
Квітень:
- 3, 4, 5, 23, 24, 30 – нормальні
- 21, 22, 25, 26 – відмінні
Травень:
- 1, 3, 4, 20, 21, 27, 28, 29, 30 – нормальні
- 22, 23, 24 – відмінні
Через скільки днів сходить насіння петунії
Проростання насіння петунії залежить від способу догляду за нею.
- При достатній температурі й освітленні рослина може зійти через 7-10 днів після посіву.
- Трапляються також випадки, коли насіння проростає вже на 3-5 день. Такий результат петунія дає при температурі 23-25 градусів.
- При нижчих температурах (18-20 градусів) насіння може сходити довше – на 10-12 день.
Коли висаджувати петунію у відкритий ґрунт
У відкритий ґрунт рослину варто висаджувати після того, як на ній з’являться перші квіти. Також потрібно орієнтуватися на температуру повітря і землі. Петунія любить тепло і сонячне світло, тому стежте за тим, щоб вже остаточно пройшли заморозки.
Оптимальним варіантом для висаджування петунії у відкритий ґрунт є початок або кінець травня.