Морква багато на корисні вітаміни й мікроелементи, а також має насичений смак. Без неї важко приготувати смачну страву. Адже цей овоч є обовʼязковим інгредієнтом у супах, салатах, пюре чи рагу.

Крім того, морква – одна з небагатьох овочевих культур, які можна сіяти восени та навесні, тому городники полюбляють її вирощувати. Восени її садять для отримання раннього врожаю, а весняна посадка дає змогу виростити моркву для тривалого зберігання.

Факти ICTV дізнавалися, коли можна сіяти моркву весною 2023 року та як робити це правильно.

Коли сіяти моркву весною 2023 року – дати

Весняна посадка цієї овочевої культури користується більшою популярністю, ніж осіння. Найкращий час для зростання моркви починатися через 14 днів після останніх морозів.

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Більшість городників також звертають увагу на фази руху місяця. Наприклад, моркву рекомендується садити в період його спаду.

У 2023 році сіяти моркву можна у такі дні:

березень – 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 22-23, 25, число;

квітень – 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 число;

травень – 1, 1, 12-14, 19, 20, 23-24, 27 число.

Загалом терміни сіяння моркви залежать від вашої мети – чи хочете ви отримати ранні овочі, чи навпаки більш пізню моркву, а можливо плануєте зберігати її взимку. Також терміни висадки залежать від погодних умов та особливостей сорту. Ґрунт перед посадкою потрібно належним чином підготувати, а насіння обробити.

Радимо звертати увагу на погодні умови, як тільки настане стабільне весняне тепло та мине загроза заморозків, можна починати сіяти моркву.

Мінімальна температура під час сіяння моркви – не нижче 8℃. Саме у цей період ґрунт буде добре зволожений (це дуже важливо для насіння).

До речі, якщо ви плануєте вирощування моркви на зимове зберігання, то садіть коренеплід пізніше – у квітні-травні.

А для того, щоб ласувати соковитою хрусткою морквою влітку, використовуйте ранні сорти та сійте культуру відразу після настання стабільного тепла.

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Як правильно сіяти моркву – поради

Обираємо місце посіву

Це важливий момент, який впливатиме на майбутні плоди. Тут важливо дотримуватися кількох правил:

Моркву не варто вирощувати на одному місці кожного року – радимо обирати іншу ділянку, оскільки на другий рік важко уникнути ураження плодів альтернаріозом, морквяною мухою чи нематодою.

Не рекомендується садити моркву на одній ділянці частіше ніж раз в чотири роки!

Сійте моркву на ділянках, де торік у вас зростали томати, бобові, огірки, часник чи капуста. Не варто садити культуру на ділянках, де була петрушка, селера, кріп, пастернак.

Готуємо ґрунт

Якщо з ділянкою визначились, тепер потрібно підготувати ґрунт для посіву моркви.

Морква полюбляє зростати у пухкому, родючому та супіщаному ґрунті. Також важливо, аби кислотність землі була близька до нуля.

Ґрунт для моркви має бути вологомістким та не утворювати шар у вигляді кірки.

Отож для підготовки ґрунту можна додати пісок, краще річковий. Він допоможе зробити землю пухкою та приємною для моркви.

Якщо піску немає, можна перенести на грядку ґрунт з іншої ділянки, де земля пухкіша. Для цього потрібно вирити яму під грядку глибиною до 40 см та засипати її легким та поживним ґрунтом.

Також під час підготовки важливо додати добрива. Для 1 м² вам знадобиться пів відра перегною чи компосту. Але запамʼятайте, заборонено додавати перегній прямісінько під рослини.

Сіємо моркву

Усе доволі просто: