Полуниця – примхлива культура. Щоби отримати смачні плоди, садівники висаджують її у найбільш відповідний період. Визначається цей термін за місячним календарем.

Факти ICTV розповідають, коли потрібно садити полуницю.

Коли садити полуницю – терміни

Для того щоб полуниця зійшла, її потрібно садити на зростальний місяць. Також варто враховувати те, що ця культура не стійка до холоду. Саме тому висадження у відкритий ґрунт здійснюється після того, як земля прогріється до 13 градусів.

Сприятливі дні для висадження полуниці:

квітень: 13-26;

травень: 12-25;

липень: 1, 2, 19-24, 27-31;

серпень: 18-23, 25-30.

Як правильно садити полуницю