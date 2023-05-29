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Коли садити полуницю у відкритий ґрунт – сприятливі дні у 2023 році

29 Травня 2023, 19:50
Асоян Каріна редакторка стрічки
коли садити полуницю
Джерело: Unsplash

Полуниця – примхлива культура. Щоби отримати смачні плоди, садівники висаджують її у найбільш відповідний період. Визначається цей термін за місячним календарем.

Факти ICTV розповідають, коли потрібно садити полуницю.

Коли садити полуницю – терміни

Для того щоб полуниця зійшла, її потрібно садити на зростальний місяць. Також варто враховувати те, що ця культура не стійка до холоду. Саме тому висадження у відкритий ґрунт здійснюється після того, як земля прогріється до 13 градусів.

Сприятливі дні для висадження полуниці:

  • квітень: 13-26;
  • травень: 12-25;
  • липень: 1, 2, 19-24, 27-31;
  • серпень: 18-23, 25-30.

Як правильно садити полуницю

  1. Перед висадженням перекопайте землю і додайте компост – 200 г на один квадратний метр землі.
  2. Зробіть лунки глибиною 3 см. Відстань між ними має бути 18-20 см.
  3. В кожну ямку насипте столову ложку попелу.
  4. Далі помістіть кущ полуниці в ямку та присипте землею.
  5. Після висадження злийте по 2-3 літри води від кожен кущ.
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