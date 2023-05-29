Полуниця – примхлива культура. Щоби отримати смачні плоди, садівники висаджують її у найбільш відповідний період. Визначається цей термін за місячним календарем.
Факти ICTV розповідають, коли потрібно садити полуницю.
Коли садити полуницю – терміни
Для того щоб полуниця зійшла, її потрібно садити на зростальний місяць. Також варто враховувати те, що ця культура не стійка до холоду. Саме тому висадження у відкритий ґрунт здійснюється після того, як земля прогріється до 13 градусів.
Сприятливі дні для висадження полуниці:
- квітень: 13-26;
- травень: 12-25;
- липень: 1, 2, 19-24, 27-31;
- серпень: 18-23, 25-30.
Як правильно садити полуницю
- Перед висадженням перекопайте землю і додайте компост – 200 г на один квадратний метр землі.
- Зробіть лунки глибиною 3 см. Відстань між ними має бути 18-20 см.
- В кожну ямку насипте столову ложку попелу.
- Далі помістіть кущ полуниці в ямку та присипте землею.
- Після висадження злийте по 2-3 літри води від кожен кущ.