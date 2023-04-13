IQOS – це сучасний та популярний електронний гаджет для курців, що нагріває тютюн, а не спалює його (як це відбувається у сигареті).

IQOS є найпопулярнішою системою нагрівання тютюну у світі. Електронна сигарета вважається безпечнішою за традиційні цигарки, крім того, її можна курити у приміщенні, адже струшувати попіл не потрібно.

Хоч запах від IQOS не такий їдкий, як від сигарет, неприємний аромат все ж залишається у квартирі. Як позбутися запаху IQOS у квартирі, дізнавалися Факти ICTV.

Як прибрати запах IQOS у квартирі – поради

Великим плюсом диму від IQOS є те, що його аромат не поглинається одягом, меблями та квартирою загалом. Крім того, після перекуру руки, волосся та ротова порожнина теж не вбирають аромат.

Тому позбутися запаху електронної сигарети можна звичайним протягом. Після того, як ви покурили у квартирі, варто відкрити в кімнаті вікно та зачекати 10-15 хв.

В ідеалі — створити протяг. Якщо маєте можливість, разом з вікном відкрийте вхідні двері на 10-15 сек. Це допоможе швидко вигнати з квартири важке та насичене повітря.

Якщо у вас є кондиціонер, увімкніть його на кілька хвилин. Це допоможе прогнати аромати IQOS. Також вам допоможуть очищувачі повітря з HEPA-фільтрами. Їх варто розставити в кожній кімнаті.

Існує ще кілька лайфхаків, які допоможуть замаскувати запах від електронної сигарети:

В кожній кімнаті поставте відкриті місткості з білим оцтом чи деревним вугіллям – вони поглинають запах. Використовуйте ефірні олії – вони маскують запах сигарет. Приготуйте освіжувач повітря з натуральних інгредієнтів (фруктів, квітів, ефірних олій). Такі засоби гіпоалергенні та абсолютно нешкідливі. Обовʼязково використайте аромат ванілі та кориці.

Також можна спробувати вигнати запах іншими ароматами. У цьому вам допоможуть ароматичні палички: їх потрібно розставити в кожній кімнаті.

Замість ароматичних паличок можна використати покупну парфумерію для дому. Сьогодні можна знайти безліч різних ароматів, які точно зможуть впоратися із запахами IQOS.

Аби запобігти появі неприємного аромату від електронної сигарети в квартирі, радимо не курити в кімнатах.

Краще робіть це на балконі чи в підʼїзді (звичайно, якщо сусіди будуть не проти). Якщо такої можливості немає, куріть у кімнаті з відчиненими вікнами, тоді запах IQOS точно не буде турбувати вас та ваших рідних.