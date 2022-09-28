Більшість сучасних кондиціонерів працюють не лише на охолодження, а й на тепло. Це дуже зручно, оскільки не потрібно купувати додаткові джерела обігріву.

Цьогоріч температура в оселях буде не висока, тому функція обігріву буде рятувати вас. Як налаштувати кондиціонер на тепло – дивіться в нашому матеріалі.

Як увімкнути кондиціонер на тепло

Якщо ви власник універсального кондиціонеру – вам пощастило. Адже деякі моделі приладів, наприклад інверторні кондиціонери, можуть обігрівати приміщення навіть взимку, при досить низьких температурах.

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Перед тим як проводити маніпуляції зі своїм приладом, упевніться, що він підтримує холодний та тепловий режими.

Не всі власники кондиціонерів знайомі з функцією обігріву, розібратися у цьому допоможе інструкція до приладу. Але майже кожен кондиціонер має функції:

охолодження ( Cool) – допомагає зробити комфортну температуру влітку;

( – допомагає зробити комфортну температуру влітку; обігрів ( Heat ) – сприяє якісному обігріву приміщення;

( ) – сприяє якісному обігріву приміщення; дренаж (Dry) – призначена для відведення конденсованої вологи з приміщення;

– призначена для відведення конденсованої вологи з приміщення; вентиляція (Fan) – переміщує та розподіляє повітря по усій площі.

У різних марках та моделях приладів ці режими можуть називатися по різному, тому уважно перечитайте інструкцію.

Отож, аби увімкнути обігрів приміщення:

Запустіть кондиціонер у роботу (натисніть кнопку живлення). Натисніть кнопку вибору режиму, аби задати бажаний. У деяких моделях приладів, режими змінюються при кожному натиску на кнопку Mode. Змінюйте режими до тих пір, поки не з’явиться напис Heat. Вентилятор може вимкнутись, а за кілька хвилин почне поступати тепле повітря.

Регулювати температуру або швидкість обертання вентилятора ви можете за допомогою пульта дистанційного керування.

До речі, при включенні режиму обігріву, перші кілька хвилин, може не працювати вентилятор. Не хвилюйтесь, це нормально. Вентилятори вимикаються, аби запобігти подачі холодного повітря, поки прогрівається кондиціонер.

При яких температурах повітря можна вмикати режим обігріву

Кондиціонери, як і будь-які інші прилади мають свої обмеження. Перед тим як переставити режим на тепло, впевніться, що температура повітря у приміщенні: