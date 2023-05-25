Мийка зі штучного каменю невибаглива і не вимагає особливого догляду. Проте очищати її потрібно ретельно, адже на раковині з такого матеріалу добре видно плями.

Факти ICTV розповідають, чим мити кам’яну мийку.

Чим мити кам’яну мийку

Мийку зі штучного каменю не можна мити ацетоном, розчинником для фарб та хлором. Від цих засобів на раковині зʼявляться тріщини.

Меламінова губка

З плямами чудово впорається меламінова губка. Вона здатна швидко видалити стійкі забруднення з поверхні. Особливо такий засіб підійде для людей, які схильні до алергічних реакцій.

Губку необхідно змочувати водою і терти забруднені місця. Після цього промийте раковину водою.

Гірчиця

Гірчичний порошок допоможе знежирити поверхню мийки. Його потрібно розвести з водою так, щоб утворилася каша, і нанести на раковину. Через 5 хв змийте теплою водою.

Лимонний сік

Сік лимона застосовують для мийки світлих тонів. Змішайте кислоту з водою і протріть поверхню. Також можна використати свіжий цитрус. Цей спосіб допоможе видалити сліди кави та чаю.

Харчова сода

Розведіть харчову соду з водою до утворення каші. Нанесіть на поверхню та залиште на 15 хв. Після цього змийте чистою водою.

Винний або яблучний оцет

Оцет змішайте з водою у пропорціях 1:1. Далі необхідно протерти поверхню і залишити на 15 хв. Коли зазначений час пройде, промийте мийку водою.