Сьогодні, 2 серпня, середні ціни на майже всі види палива додали у ціні.

Так, преміальний бензин марки А-95+ на АЗС у середньому продають по 51,03 грн/л, що на 39 копійок більше, якщо порівнювати з учорашнім днем.

Популярний А-95 подорожчав на 26 копійок і тепер коштує 48,80 грн/л.

Бензин марки А-92 в середньому продають по 46,48 грн/л.

Дизельне пальне також подорожчало – у середньому коштує 47,96 грн/л (додало у ціні 27 копійок). Ціни на автогаз стабільні – 23,41 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні?

Нагадаємо, що підйом цін на паливо зумовлений тим, що з 1 липня в Україні повернули акзици та ПДВ на пальне в повному обсязі.

Джерело: auto.ria