Літо – час відпочинку, щасливих моментів та яскравих емоцій. Ми плануємо нові подорожі, втілюємо мрії, насолоджуємося безтурботністю. Пережити цей період у вихорі позитиву особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Це потрібно для того, щоб підтримувати своє психологічне здоровʼя і душевний стан.

А для того щоб не витрачати час на зайві роздуми, Факти ICTV підготували список справ на літо 2023.

Список справ на літо

В умовах війни українці стали ще ближче до своїх рідних міст та країни. Вони популяризують свою історію та розвивають культуру. Тому ми пропонуємо відвідати 3 міста України, в які ви давно хотіли поїхати, але через певні причини відкладали на потім. Створіть власний мінітур і дізнайтеся більше про рідну землю.

Відвідайте місця, повʼязані з вашим дитинством. Дитинство — це безтурботні роки. Тому присвятіть собі день, щоби відновити ці моменти. Влаштуйте візит до бабусі в село, скуштуйте ще раз морозиво саме з тим смаком, який полюбляли колись. Не обмежуйте себе і пориньте у вирій власних спогадів.

Для тих, в кого саморозвиток на першому місці, радимо вивчити нову іноземну мову. Виберіть курси, де будете мати прямий контакт із носіями мови. Краще, щоб це були групові заняття, адже так веселіше.

Влаштуйте подорож без ґаджетів. Відвідайте незнайоме для вас місто і проведіть там хоча б день без телефонів. Блукайте новими вулицями, розмовляйте з незнайомцями тощо.

Літо – час нових вражень. Тому досить відкладати все на потім. Поставте ціль відтворити за це літо хоча б 5 своїх мрій. Завжди хотіли танцювати, але боялися, що не час? Прагнули до малювання, але вважали, що немає таланту? Памʼятайте, що все у ваших руках. Більше того, сьогодні українці проводять безліч благодійних акцій, а це означає, що можна піти на омріяні співи й одночасно підтримати наших бійців.

Влаштуйте з друзями спільний проєкт. Це може бути звичайний ярмарок, майстер-клас, кіновечір за донати. Такі події дають відчуття єдності у важкі часи, допомагають іншим і, звісно ж, дозволяють розвіятись.

Проведіть з друзями або наодинці культурну програму. Відвідайте музей, галерею, театр тощо.

Займіться спортом. Це може бути велоспорт, великий теніс, баскетбол, волейбол, плавання тощо. Особливо популярною сьогодні є йога, адже там ви можете максимально сконцентруватися на своєму тілі і диханні. Такі фізичні навантаження дозволяють позбутися усіх негативних емоцій.

Влаштуйте пікнік з різними розвагами. Не забудьте взяти спортивний інвентар, твістер, карти тощо.

Зіграйте у справжню мафію. Сьогодні в українських кавʼярнях влаштовують безкоштовні вечори, де всі охочі можуть зібратися, знайти нових знайомих і зіграти у справжню мафію із реальними правилами.

Відвідайте кінотеатр просто неба. Раніше найбільшою перевагою такої розваги були ніч і зоряне небо. Сьогодні ж на свіжому повітрі влаштовують саме кіновечори, так, щоб встигнути до комендантської години.