Кім Кардаш’ян з’явилася в комедійному шоу Saturday Night Live. 40-річна зірка реаліті посміялася не тільки над своєю сім’єю, але і над самою, і навіть колишнім чоловіком Каньє Вестом.

У монолозі Кім іронічно прокоментувала своє розлучення з Каньє.

– Я вийшла заміж за найкращого репера всіх часів. Він також найбагатший темношкірий чоловік в Америці, який подарував мені чотирьох чудових дітей. Тому, коли я розлучаюся з ним, це означає, що причина в одному… його особистості, – зазначила Кардашьян.

До речі, перед шоу Кім підтримував саме Вест. Він приїхав перед її виступом у Нью Йорк. Бі більше, їх бачили, коли вони залишали готель.

Під час монологу Кім також здивувала публіку тим, що натякнула на пластичні операції сестер.

– Я рада бути тут сьогодні ввечері, щоб показати вам, що я більше, ніж просто симпатичне личко, і гарне волосся, і чудовий макіяж, і красиві груди, й ідеальні сідниці. Загалом я набагато краща, ніж та фотографія, яку мої сестри показують пластичним хірургам як приклад, – зазначила Кардаш’ян.

Крім того, Кім, перевтілившись у Кортні, приміряла на себе роль судді в реаліті-шоу. Компанію на вигаданому судовому засіданні їй склали мама Кріс Дженнер, сестра Хлоя Кардаш’ян та постійні актори шоу, які зіграли інших членів знаменитого сімейства.

Хлоя сказала, що подала на сестру в суд за те, що та вкрала її візажиста. Проте через те, що на Met Gala Кім такому вбранні, що ніхто не зміг побачити її обличчя. Претензією Кріс Дженнер було те, що її дочка Кендалл була занадто нудною на реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян, а від іншої своєї дочки Кайлі вона вимагає, щоб та народила швидше.

За деякими даними, Кім Кардаш’ян дуже хвилювалася перед виступом на шоу. Їй довелося готуватися до нього по кілька годин на день.

Розлучення Кім та Каньє

Кім Кардаш’ян і Каньє Вест одружилися у 2014 році. Але минулого року пара розірвала свої стосунки через непримиренні розбіжності.

За словами Кардаш’ян, у шлюбі з репером вона почувалася самотньою, тому і стала ініціатором розлучення.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.