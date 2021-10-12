Нехай дають гроші на нашу армію: продюсер Лисиця про гастролі артистів з РФ

Український продюсер Вадим Лисиця запропонував російським артистам, які хочуть гастролювати в Україні, перераховувати гроші на нашу армію.

У такий спосіб продюсер прокоментував петицію Ігоря Кондратюка щодо заборони гастролей для артистів з РФ.

– Регулювати виступи російських артистів в Україні потрібно, і не забороняти, але зробити якісь такі умови, щоб вони, наприклад, виступаючи в Харкові, або в Києві, або в Запоріжжі, повинні були відраховувати якусь суму на українську армію. І я думаю, що не всі російські артисти погодяться їздити сюди і платити гроші української армії, – зазначив Лисиця.

Також він висловився щодо українських артистів, які їздять на виступи в Росію. Однак, він додав, що особисто таких не знає.

– І все таки, якщо вони їздять, то потрібно теж зробити якийсь податок, який чітко розумітиме артист, що якщо він поїхав в РФ і заробив там $1 тис. То, наприклад, $300-500 він віддає українській армії. Це нормально, – заявив продюсер.

Також він підкреслив, що Україні варто зосередитися на своїй музичній індустрії, а не на заборонах.

Петиція Кондратюка

Наприкінці вересня Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії.

11 жовтня петиція на сайті президента з вимогою повної заборони виступів російських артистів на території України набрала 25 тис. підписів. Щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський, необхідна саме така кількість підписів.

У петиції пропонується заборонити гастролі російським артистам до повного повернення Криму та відновлення контролю над східними кордонами України.

Кондратюк вважає, що музика та інші види мистецтва від країни-агресора Росії не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням самої війни.