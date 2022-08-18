Якщо ви вирішили поїхати за кордон машиною, не переживайте – це можливо. Головне знати, які документи потрібно взяти в подорож.

Також слід упорядкувати авто, щоб воно було справним і продумати маршрут. Якщо все готове – перевірити документи.

При перетині державного кордону на авто при собі потрібно мати:

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водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія чи пасажира;

розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаку;

дійсний договір міжнародного страхування Зелена карта.

Варто зазначити, що на авто має бути державний номерний знак, що містить латинські літери.

Якщо ви їдете не своєю машиною, при вас має бути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Такий документ можна отримати у сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу чи на підставі довіреності договору оренди.