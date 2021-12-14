Українці отримали шанс обзавестися автомобілями абсолютно безкоштовно. Мін’юст разом із виконавчою службою та державним підприємством СЕТАМ роздають уживаний транспорт.

Усього віддати українцям планують сім автомобілів – усі іномарки та з пробігом. Транспорт порівняно новий — від Renault Clio 1992 року до Alfa Romeo 147 і Opel Zafira 2003 року.

Також держава планує віддати BMW 528, Fiat Multipa, Skoda Octavia та ще один Renault Clio.

Більшість автомобілів конфіскували у власників — це євробляхи, які водії так і не зареєстрували на українські номери.

Оформити заявку на отримання транспорту можна до 10 січня 2022 року. Також є обмеження – отримати авто можуть далеко не всі українці. Йдеться про органи влади, установи систем охорони здоров’я, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, військові формування та установи СІЗО.

Обиратиме претендентів на автомобіль спеціальна комісія. В Україні подібна практика не нова. У жовтні роздали ще 6 авто.

Також і самі українці готові прощатися зі своїм транспортом – багато хто віддає свої євробляхи державі. Це єдиний спосіб уникнути величезних штрафів після закінчення пільгового розмитнення 11 листопада. Наприклад, вантажний автомобіль українця Андрія відправили до однієї з військових частин для перевезення курсантів.