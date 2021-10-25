Компанія Tesla непомітно підняла ціни на електрокари. Це сталося після оголошення Ілона Маска про рекордний прибуток корпорації за третій фінансовий квартал – $1,6 млрд.

За базові Model 3 і Model Y доведеться заплатити на $2 тис. більше – $43 990 і $56 990 відповідно.

Популярні Model S і Model X також подорожчали, але на цілих $5 тис. – тепер вони коштують $94 990 і $104 990.

Компанія Tesla не назвала причину таких змін. У червні Ілон Маск заявляв про перегляд вартості авто, і це було пов’язано з нестачею компонентів. Можливо, на подібні зміни вплинув всесвітній дефіцит мікрочипів, з яким зіткнулися виробники транспорту та електроніки по всьому світу.

На подив, цей фінансовий квартал для компанії виявився прибутковим. Раніше корпорація заявила, що інженерам вдалося переписати програмний код системи електрокарів Tesla, щоб транспорт міг працювати з унікальними чипсетами — це дозволило пом’якшити вплив дефіциту на збирання.

Іншим автомобільним компаніям, включаючи Volkswagen, Ford і Toyota пощастило менше — деякі підвищили ціна на свої товари, а деякі й зовсім тимчасово зупинили виробництво. Наприклад, чеська компанія Skoda істотно зменшить виробництво авто — працюватиме всього одна лінія. Подібні зміни змусили корпорацію відправити працівників у відпустку на два тижні.