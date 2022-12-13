У 2023 році штрафи за перевищення швидкості в Україні планують підвищити. Верховна Рада вже підготувала відповідний законопроєкт.

Яким буде штраф за перевищення швидкості 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Штраф за перевищення швидкості 2023

Наразі в Україні за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год призначають штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж перевищення швидкості становить понад 50 км/год – то ця сума збільшується до 1700 гривень.

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Однак за словами адвоката Джамала Стаценка, з наступного року можуть зрости штрафи за перевищення швидкості аж до 5100 грн!

Ще в серпні депутати запропонували у кілька разів підвищити штрафи за перевищення швидкості на 80 та більше кілометрів за години.

Відповідну поправку нардепа від фракції Слуга народу Павла Фролова до законопроєкту Про внутрішній водний транспорт підтримав комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Відповідно до нього, якщо перевищення швидкості на понад 50 кілометрів за годину спричинило створення аварійної обстановки, а саме: примусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, то сума штрафу становитиме 5100 грн.

Як планують підвищити штрафи

Якщо законопроєкт затвердять у парламенті, то суми штрафів будуть такими:

перевищення швидкості на 80 км/год і більше – 3400 гривень;

перевищення швидкості на 110 км/год і більше – 4250 гривень;

перевищення швидкості на 50 км/год, що спричинило аварію – 5100 гривень.

Також можуть збільшитися штрафи для тих, хто керує елітним авто.

Особливо це стосується водіїв, які мають дорогу машину та керують нею у стані алкогольного сп’яніння.

Згідно із проєктом закону Верховної Ради України, нетверезий водій у такому разі має заплатити штраф, який може перевищити півмільйона гривень!

Вартість транспортних засобів, власникам яких виписуватимуть штрафи, має перевищувати 85 тисяч гривень.

Ось як можуть збільшити штрафи за порушення швидкості для правопорушників, які володіють елітними автівками