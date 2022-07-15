Один з найпоширеніших штрафів для водіїв в Україні – за порушення правил паркування транспортного засобу. Хто випускає ці штрафи та як за них платити – дізнавалися Факти ICTV.

Як паркуватися

Загалом, терміну неправильне паркування в правилах дорожнього руху немає, замість нього використовують неправильна стоянка.

Відповідно до правил дорожнього руху водії не мають права залишати автомобіль на стоянку:

Зараз дивляться

у місцях, де є заборонні знаки;

на тротуарах (виняток – авто та мотоцикли на краю тротуару, якщо для руху пішоходів залишається не менше двох метрів);

поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів;

у місцях, де ТЗ створює перешкоди для руху пішоходів;

в п’яти метрах від контейнерів для збирання побутових відходів;

на газонах.

Якщо ви припаркували свій автомобіль без порушень цих пунктів, стоянка вважається правильною.

За правильним паркуванням у містах слідкує інспекція з паркування. Саме інспектори штрафують водіїв. Накласти штраф на вас можуть як за неправильну стоянку, так і за несплату минулого штрафу.

Відповідно, якщо ви припаркували свій транспортний засіб у недозволеному місці, на вас накладуть штраф.

Розмір штрафу за неправильне паркування

Сума штрафу може бути різною для кожного. Усе залежить від того, наскільки ви порушили правила зупинки ТЗ:

340 грн – порушення правил зупинки та стоянки. Також зупинка або стоянка ТЗ на місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

– порушення правил зупинки та стоянки. Також зупинка або стоянка ТЗ на місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами; 680 грн – порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху;

– порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху; 1020-1700 грн – зупинка або стоянка транспортних засобів на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками, призначеними для зупинки ТЗ, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю. Також створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять людей з інвалідністю.

Варто зазначити, що зупинкою вважається припинення руху до п’яти хвилин, наприклад, якщо пасажирам потрібно вийти чи покласти речі у багажник.

А стоянка – зупинка більш ніж на п’ять хвилин.

Де сплатити штраф

Зі своїми порушеннями та штрафами можна ознайомитись на електронному сервісі для водіїв. Необхідно лише ввести номер транспортного засобу.

Після цього відображається інформація про штраф та його розмір. Для більше детальної інформації варто увійти або зареєструватися в особистому кабінеті водія.

Штраф за неправильне паркування сплачується за місцем реєстрації власника авто на користь районного державного казначейства.

Сплатити штраф потрібно впродовж 30 днів після його накладання. Якщо ви не встигнете сплатити, сума збільшиться вдвічі.

До речі, можна отримати 50% знижки – необхідно просто сплатити порушення впродовж 10 днів.