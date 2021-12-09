Останній Jaguar від FAVBET викрадуть на Олімпійському

12 грудня, в рамках промо-заходу Викради тачку у FAVBET, у перерві матчу Динамо – Зоря, дізнаємося ім’я власника Jaguar XE.

20 автівок, поїздки на матчі до Барселони та Арабських Еміратів, сотні призів — FAVBET завершує масштабний промо-захід Викради тачку у FAVBET масштабним фіналом та визначенням володаря головного призу.

Відбудеться він на НСК Олімпійський, у перерві матчу Динамо – Зоря. Ведучий події — актор студії Мамахохотала Женя Янович.

Переможця визначить гравець Динамо, який і дістане щасливий номер із корзини. Розіграш Jaguar XE транслюватиметься на ютуб-каналі FAVBET.

Промо-захід Викради тачку у FAVBET стартував навесні цього року і пройшов у три етапи. На кону були 7 автомобілів та безліч цінних призів.

Відомі імена вісімнадцяти власників новеньких Ford EcoSport, двох власників Jaguar XE та сотень тих, хто став власником різноманітних призів. Під час останнього етапу промо відновилася програма FAVBET Experience.

Перші щасливці встигли відвідати матч Барселона – Динамо та Барселона – Реал. Ще одних переможців чекає поїздка на клубний Чемпіонат Світу в ОАЕ у компанії Артема Мілевського.