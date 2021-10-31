З 1 листопада 2021 року в Україні запроваджуються нові ПДР. Про це повідомляється у постанові КМУ.

Частина змін дозволить чіткіше регулювати рух велосипедистів, пішоходів та людей з вадами зору. Такі оновлення потрібні для відповідності вимогам Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Тепер у ПДР України з’явилося нове визначення велосипедної доріжки. На дорогах нашої країни також з’являться смуги та переїзди для цього двоколісного транспорту. Останні стосуються перетину перехресть — крім знаків, дорожня розмітка для них забарвлюється в червоний.

На деяких ділянках переходи також поєднуються з переїздами — велосипедистам необов’язково спішуватися для перетину дороги. Щоправда, перевага у русі залишиться за водіями авто.

Щоб уникнути плутанини, у правилах ПДР тепер є знаки, що вказують на напрямок руху смуг для власників двоколісного транспорту.

На деяких вулицях та пішохідних зонах дозволять спільний рух велосипедистів та авто, а також пішоходів та власників двоколісного механічного транспорту.

З 1 листопада ПДР України спровокують не лише появу нових табличок, а й оновлення старих. Наприклад, замість знаків Сліпі пішоходи встановлять Пішоходи з порушеннями зору. Зміни торкнуться інших позначень — про наближення до дорожніх камер повідомлятимуть знаки Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху.

Докладніше розглянути всі зміни в ПДР України з 1 листопада можна в матеріалі Фактів ICTV.