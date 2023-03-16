Керувати автомобілем без водійського посвідчення заборонено, навіть у воєнний час. Закони ніхто не скасовував, як і правила дорожнього руху. Який штраф за водіння без прав передбачено в Україні – питання, яке цікавить водіїв із року в рік.

Розміри штрафів за керування ТЗ без прав чітко прописані у статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо ви не можете показати поліцейському водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспорту – це штраф у розмірі 425 грн.

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Так, стандартний штраф за керування ТЗ без прав – 3 400 грн. Це стосується і тієї людини, яка передала транспорт водієві без права на їзду.

Якщо водієві тимчасово заборонили керувати транспортом, його можуть позбавити водійських прав від 3 до 6 місяців.

Якщо знову сядете за кермо без права або в період тимчасової заборони – буде штраф у розмірі 20 400 грн.

У разі, якщо водій знову захоче отримати штраф за керування ТЗ без прав, доведеться заплатити вже 40 800 грн.

Також у поліції нагадали про штрафи за їзду в нетверезому стані. За такі дії доведеться заплатити солідний штраф і надовго залишитися без транспорту. Загалом, якщо систематично їздити “під мухою”, то можна отримати штраф у розмірі понад 50 тис. грн. Чимало ДТП в Україні відбуваються саме з цієї причини.