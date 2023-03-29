Двічі на рік водії перевзувають свої автомобілі, змінюючи їм колісну гуму. Водночас із приходом теплої весни у багатьох водії постає питання, коли ж ідеальний час для заміни зимової гуми на літню.

Факти ICTV дізнавалися, коли потрібно замінювати зимову гуму на літню у 2023 році.

Коли перевзувати авто навесні 2023 року

Усім водіям хочеться якнайшвидше перейти на літні шини, проте поспішати з цим не варто, адже погода в Україні дуже непередбачувана.

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Перед тим як перевзуватися на літню гуму, варто ретельно вивчити прогноз погоди. Згадайте, на початку та в середині березня 2023 року температура на вулиці була доволі тепла, а зараз – сніг і заморозки.

Тож перед остаточною заміною зимової гуми на літню варто почекати й переконатися, що заморозків цьогоріч більше не буде.

Насправді якихось конкретних дат, коли можна змінювати гуму, в Україні немає. Проте зараз у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №8369, який може змінити ситуацію.

Цей проєкт хоче запровадити обовʼязок для українських водіїв їздити на зимовій гумі в період із 1 листопада до 31 березня. За даними депутатів, більшість аварій в Україні припадає на пізню осінь і ранню зиму, коли дорожні умови погіршуються, а деякі водії залишаються на літній гумі.

Поки що законопроєкт перебуває на розгляді комітету, конкретних дат перевзування автомобіля з зимової гуми на літню немає. Тому експерти радять не поспішати із цим, особливо ранньою весною, адже літні шини потрібно ставити, коли минуть морози.

Тому найкраще рішення для українських водіїв – відстежувати прогноз погоди!

– Перевзування авто на літню гуму рекомендується проводити, коли за вікном буде стабільно +10°C градусів і вище. Поки на термометрі тримається +5°С-7°C, ще не варто поспішати замінювати гуму.

Ба більше, затягувати зі зміною зимових шин також не варто. Адже це може призвести до зношування гуми та втрати шипів. Як результат, зимова гума стане мʼякою та почне швидко стиратися.

Тому перед тим, як перевзувати свою автівку, радимо ретельно дослідити прогноз погоди на найближчі два-три тижні. Побачивши, що температура стабільно тримається на +10°C градусів і вище, можна сміливо замінювати гуму!

Памʼятайте, що якісна гума (зимова чи літня) цілком може прослужити 3-5 років. Якщо за нею доглядати та вчасно замінювати, вона не втрачатиме своїх властивостей.

У будь-якому випадку, за станом гуми потрібно пильно стежити. Тому перед тим, як змінювати зимові шини на літні, ретельно огляньте їх на наявність пошкоджень чи слідів зношування.

Будьте відповідальним водієм і памʼятайте, що якісні шини – це ваша безпека!