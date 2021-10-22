Команда голландських криміналістів розшифрувала систему зберігання даних Tesla. Доступ до інформації дозволить дізнатися подробиці про аварії, в яких брали участь автомобілі компанії.

Tesla записує інформацію про поведінку водія за кермом їхніх авто для поліпшення роботи автопілота, а також надання інформації криміналістам.

Експерти з’ясували, що інформація включає навіть швидкість, положення педалі газу, а також кут повороту керма. Дані зберігаються на серверах компанії до року, а потім видаляються.

– Знайдена інформація може допомогти у розслідуванні кримінальної справи після ДТП з постраждалими, – заявив фахівець Нідерландського інституту судової експертизи Френсіс Хоогендік.

Виявилося, що компанія Ілона Маска надавала неповну інформацію про ДТП з електрокарами, коли про це просив уряд.

Відомо, що Tesla шифрує зібрані дані, але власники електрокарів можуть запросити всі дані про себе. Виявилося, що автопілот в авто завжди увімкнений, і це робиться для навчання системи.

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Розшифровка даних допоможе криміналістам запитувати більш точні дані про події.

Нагадаємо, що Tesla займається не тільки збором даних про користувачів, а й створенням нових моделей електрокарів. Раніше Ілон Маск розповів подробиці про майбутній Cybertruck, який надійде у виробництво вже до 2022 року. За словами мільярдера, бічні дзеркала можна буде з легкістю зняти, якщо цього захоче власник — пікап також отримає вбудовані камери, які замінять дзеркала.