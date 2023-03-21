За кордоном неповнолітні люди за кермом – це досить поширена практика, адже там підлітки можуть отримувати водійське посвідчення вже у 16-17 років.

В Україні правила дещо інші. Факти ICTV дізнавалися, чи можуть українські підлітки здати на права у 16 років і водити авто, а також, з якого віку можна навчатися в автошколі.

З якого віку в Україні можна навчатися в автошколі?

Згідно з розділом 24 Правил дорожнього руху, навчати водіння транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань.

Зараз дивляться

Особам, які навчаються водити авто, повинно бути не менше від 16 років, а мотоцикла чи мопеда – з 14 років. Зверніть увагу, що вони зобов’язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік.

Відповідно, українці, які досягли 16-річного віку мають право навчатися водити автомобіль!

Чи можна здати на права в 16 років?

З 16 років в Україні можна відвідувати автошколу, але до 18 років посвідчення водія все одно отримати неможливо.

У 16 років ви зможете лише отримати права категорії:

А1 – мопеди та мотоцикли;

А – мотоцикли.

Тобто з 16 років в Україні можна розпочати та проходити навчання в автошколі протягом двох років, але, на жаль, водійське посвідчення категорії В (для водіння авто) до 18 років особі ніхто не видасть.

Відповідно, посвідчення водія для керування автомобілем видається з 18 років, а мотоциклів та мопедів – із 16 років.

У вересні 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8039, який міг би змінити умови отримання водійського посвідчення для керування автомобілем.

У проєкті зазначалося, що права водія зможуть видавати неповнолітнім мешканцям України, тобто з 16 років. Проте 7 лютого 2023 року законопроєкт № 8039 було знято з розгляду. Тобто він не був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу, відповідно, далі не опрацьовується!

З якого віку можна водити авто в Україні?

Законно сісти за кермо автомобіля з водійським посвідченням категорії B1, B, C1, C в Україні можна лише з 18 років.

Від 16 років підлітки можуть водити мотоцикл чи мопед, а от машину – лише 18.

Аби сісти за кермо автомобіля та отримати права в Україні, необхідно спершу пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС.

Далі, вже зі знаннями правил дорожнього руху та зі Свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки, людина може розпочати практичний курс та виїжджати на вулиці за кермом.

В Головному сервісному центрі МВС зазначають, що на теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги.

– Після навчання заклад освіти формує Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Потім – іспит у територіальному сервісному центрі МВС, крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE, – додають у МВС.

Усі, хто успішно склали іспит, отримують свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання.

Свідоцтво діятиме протягом одного року. Тобто, особа, яка успішно склала теоретичний іспит, має цілий рік, аби пройти практичний курс.