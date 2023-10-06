Російський диктатор Володимир Путін готується у суботу, 7 жовтня, відсвяткувати день народження. Лідеру країни-терориста має виповнитись 71 рік. За словами мольфара Макса Гордєєва у цей день Путіна дуже пильно охоронятимуть.

– Багато людей навколо нього буде. Цей день він проведе зі своїми близькими людьми та зі своєю коханкою – показали карти тарологу.

Макс Гордєєв уточнив, що романтику російський диктатор планує влаштувати в закритому приміщенні з надзвичайно високим рівнем захисту. Тому доставити йому напряму подарунки від України стане проблематичним.

– Можливо, будуть якісь спроби, і вони вже ці спроби бачать. Вони бачать, що може бути у такому форматі щось, тому його в цей день дуже глобально захищатимуть, – додав мольфар.

Таролог додав, що в день народження Путін буде захищений не лише на фізичному, а й енергетичному рівні.

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Минулого року подарунок від ЗСУ диктатор отримав одразу після народин – це був вибух на Кримському мосту.