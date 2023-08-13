Гороскоп на 14 серпня 2023 року не радить планувати важливі події – день не передбачатиме серйозної діяльності.
Якщо потрібно щось зробити, ми це виконуємо, але якщо час терпить, то відкладаємо.
За прогнозом університету Нікіфорових, добре навести лад у Північно-Західному секторі квартири, розібрати одну полицю або хоча б викинути або віддати одну річ із нього.
14 серпня варто уважніше ставитися до того, що ви їсте. Перевіряйте термін придатності, не вживайте їжу в незнайомих місцях чи тих, що не викликають довіри – можливі отруєння.
Згідно з гороскопом на 14.08.2023, у цей день:
- сприятливо з 07:55 – віддавати борги, розпочинати лікування;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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