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Стережіться отруєнь: гороскоп на 14 серпня 2023 року

13 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 серпня 2023 року не радить планувати важливі події – день не передбачатиме серйозної діяльності.

Якщо потрібно щось зробити, ми це виконуємо, але якщо час терпить, то відкладаємо.

За прогнозом університету Нікіфорових, добре навести лад у Північно-Західному секторі квартири, розібрати одну полицю або хоча б викинути або віддати одну річ із нього.

14 серпня варто уважніше ставитися до того, що ви їсте. Перевіряйте термін придатності, не вживайте їжу в незнайомих місцях чи тих, що не викликають довіри – можливі отруєння.

Згідно з гороскопом на 14.08.2023, у цей день:

  • сприятливо з 07:55 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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