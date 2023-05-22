Гороскоп на 23 травня 2023 року радить працювати над тим, до чого вже трохи звикли. Непрості енергії дня не підтримують нових починань і важливих справ, тож успіху в них навряд чи буде досягнуто.

За прогнозом університету Нікіфорових, 23 травня добре поміркувати, які перешкоди в житті не дають досягти ваших цілей. Якщо розуміння, в чому причини проблем, а також способи їх вирішення не приходять, то сформуйте намір дізнатися про це, зверніться до Всесвіту з таким запитом.

Чудовий момент, щоб навести порядок у Південному секторі вашої квартири, а також серед спортивного одягу та інвентарю.

Згідно з гороскопом на 23.05.2023, цього дня:

сприятливо до 22:27 – віддавати борг, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати та брати гроші в борг.

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