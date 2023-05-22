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Шукайте причини проблем: гороскоп на 23 травня 2023 року

22 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 травня 2023 року радить працювати над тим, до чого вже трохи звикли. Непрості енергії дня не підтримують нових починань і важливих справ, тож успіху в них навряд чи буде досягнуто.

За прогнозом університету Нікіфорових, 23 травня добре поміркувати, які перешкоди в житті не дають досягти ваших цілей. Якщо розуміння, в чому причини проблем, а також способи їх вирішення не приходять, то сформуйте намір дізнатися про це, зверніться до Всесвіту з таким запитом.

Чудовий момент, щоб навести порядок у Південному секторі вашої квартири, а також серед спортивного одягу та інвентарю.

Згідно з гороскопом на 23.05.2023, цього дня:

  • сприятливо до 22:27 – віддавати борг, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати та брати гроші в борг.

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