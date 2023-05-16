чи можна вагітним шити

Жінок часто цікавить питання, чи можна шити під час вагітності. Існує безліч думок як з медичної, так і з магічної точок зору. Розібратися в цьому допоможе екстрасенс, таролог, чорний маг Віктор Литовський.

Чи можна вагітним жінкам шити

Раніше, коли медицина і наука не були розвинені, люди вважали, що певні заняття можуть негативно вплинути на здоровʼя вагітної жінки та розвиток її дитини. До переліку заборонених справ, зокрема входило вишивання, вʼязання тощо.

Віктор каже, що згідно зі стародавніми повірʼями, що збереглися до наших днів, вагітні жінки не повинні займатися шиттям. Це може спричинити відхилення розвитку плоду, росту кісток або навіть викидні. Окрім цього, вважалося, що використання гострих предметів, наприклад голок, може призвести до того, що дитина буде “прищеплена” до матері.

Деякі вірування також стверджують, що шиття може призвести до виникнення плям на обличчі, – каже екстрасенс.

Існує переконання, що ремесла, такі як шиття та вʼязання, повʼязані з магічною енергією. Їх можуть використовувати для створення амулетів або інших предметів сили.

У цьому разі традиції рекомендують вагітним жінкам уникати використання магічних предметів або присутності на магічних зборах, щоб уникнути можливих негативних наслідків для дитини та матері, – стверджує Віктор.

Крім того, є традиції, в яких існують спеціальні рекомендації для вагітних. Наприклад, у деяких культурах вважається, що майбутнім матерям не слід шити і вʼязати саме в нічний час. Це може призвести до передчасних пологів, викидня або завмирання плоду тощо.

Езотерики не рекомендують вагітним жінкам займатися рукоділлям, оскільки вважають, що тоді дитина народиться обвитою пуповиною.

Згідно з магічними та езотеричними вченнями, існують так звані “нитки долі”, які визначають життєвий шлях кожної людини. Тому вважається, що вʼязання чи шиття під час вагітності може змінити долю плоду.

Слід пам’ятати, що за цими повір’ями, процес створення одягу чи інших предметів може “переплести” нитки долі майбутньої дитини та змінити її життєвий шлях. Тому чимало езотериків радять вагітним жінкам утримуватися від шиття та в’язання, щоб не втручатися в божественний порядок речей і не накликати непотрібні проблеми, – каже Віктор.

Важливо памʼятати, що з медичного погляду, вʼязання, вишивання та інші подібні ремесла під час вагітності цілком безпечні. Однак їх слід виконувати з обережністю, щоби уникнути травм і перенапруження.