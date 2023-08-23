Гороскоп на 24 серпня 2023 року попереджає про непростий день із точки зору емоцій, вони можуть виходити з-під контролю.

Здавалося б, незначущі дрібниці можуть нас дуже засмучувати. Шукайте опору у близьких і друзях, а також у вищих знаннях.

За прогнозом університету Нікіфорових, варто приділити час медитації, послухати спокійну музику, завітати до храму або помолитися вдома.

Зверніться до свого минулого досвіду, згадайте складні періоди вашого життя і те, як ви подолали ці труднощі, пройшли випробування. Так само й зараз: поступово хмари розсіються, визирне Сонце.

Згідно з гороскопом на 24.08.2023, у цей день:

сприятливо – стригти волосся, розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті.

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