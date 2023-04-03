Смерть рідної людини – велика втрата та горе для кожної родини. Окрім організації поховання, рідні мають памʼятати про особливість та традиції перших девʼяти днів після смерті.

Девʼять днів після смерті людини – важливий період, адже за цей час душа постає перед Божим Судом, де вирішується – відправиться вона в рай чи пекло.

Що не можна робити до девʼяти днів після смерті людини, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Девʼять днів після смерті: чого не можна робити?

Перші девʼять днів родина померлого має щодня молитися за його душу. Відомо, що це період дуже особливий, адже душа залишається у місцях, які були близькі їй за життя, та спостерігає за рідними людьми.

У народі є свої заборони, яких варто дотримуватися перші девʼять від смерті:

не варто дивитися на власне відображення. В Україні існує традиція закривати дзеркала в оселі, де померла людина. Це роблять, аби душа покійного не потрапила в їх пастку. В народі вірять, якщо подивитися в дзеркало у перші девʼять днів після смерті людини, це може призвести до вашої передчасної смерті;

В Україні існує традиція закривати дзеркала в оселі, де померла людина. Це роблять, аби душа покійного не потрапила в їх пастку. В народі вірять, якщо подивитися в дзеркало у перші девʼять днів після смерті людини, це може призвести до вашої передчасної смерті; також у цей період не можна залишатися на самоті, особливо вночі;

не можна виносити речі з дому, робити перестановку чи щось ремонтувати в оселі. Перші девʼять днів душа покійного прощається, тому варто залишити усе так, як було при його житті;

не можна забирати будь-яких речей з цвинтаря, будь-яка дрібниця відкриє стежину лих у вашому житті;

в домі не можна прибирати чи виносити сміття щонайменше 10 днів після смерті. Існує повір’я, що душа покійного перебуває цей час в оселі, щоб не налякати її, з прибиранням краще почекати;

не можна відвідувати гучні заходи (весілля, дні народження, хрестини тощо);

також не варто стригти волосся, а чоловікам забороняється голитися. Вважається, що це буде проявом неповаги до покійної людини;

не рекомендовано лускати насіння – можна “заплювати” пам’ять про небіжчика;

не прати та не роздавати речі покійного – це може привернути негативну енергію;

не вмикати радіо та телевізор;

не можна обговорювати померлого або його смерть в місцях, де є його речі або фотографії.

Як потрібно провести девʼятий день після смерті?

Віряни вважають, що після смерті людина не закінчує своє земне існування. Навіть у Святому Письмі зазначається, що людина складається з тіла й душі, яка вважається вічною.

Через девʼять днів після смерті, тіло померлого “перетворюється в попіл”, а душа зустрічається з Творцем. Саме тому у цей день варто замовити панахиду у церкві. Церковнослужителі будуть молити Бога зарахувати душу померлого до дев’яти ангелів, які будуть просити Всевишнього, щоб він простив йому всі гріхи та вирішив подальший шлях.

Також варто згадувати лише хороше про покійника, щоб не нашкодити йому під час Божого Суду. Крім того, поминальні традиції 9-го дня включають скромний обід без спиртних напоїв.

Під час поминок не можна веселитися, сміятися. Варто поводитися скромно та молитись за душу небіжчика. На поминальний обід слід запросити рідних та близьких людей.