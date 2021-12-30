Гороскоп на 2022 рік для України, а також щодо всіх основних аспектів життя держави.

Прогноз склав астролог Ба Цзи Давид Векуа.

Гороскоп для України щодо влади

У новому році для України знаки, які приходять, означатимуть владу, яка породжуватиме ресурс. Йдеться про екстремально сильну владу та руйнування братства. Це означає, що інші держави, які вважають нас своїми так званими старшими братами, зіткнуться з опором. Україна матиме змогу затвердити свій суверенітет не лише у Конституції, а й де-факто.

Україні варто використати 2022 рік якнайбільше, щоб зміцнити державність, оскільки сусідні держави будуть ослабленими.

Однак це лише можливості, які у нас є, але їх повинні реалізувати люди. Саме дії людей зумовлять покращення ситуації. Але якщо ті самі люди продовжать набивати кишені замість активних дій, то ми пропустимо свій шанс. Це більше питання до тих, хто стоїть біля керма.

Гороскоп для України у сфері економіки

На жаль, у 2022 році на Україну чекає економічний спад. Разом із нашими так званими старшими братами під зіткнення потрапить економіка. Згідно із прогнозами, основні багатства України контролюються зовнішніми державами. Тому грошові потоки дещо впадуть у 2022 році. Не хотілося б, але варто пильнувати перед кризою.

Гороскоп для України щодо політики

Якщо говорити про Донбас, то ситуація навколо нього почне рухатися, а встановлені раніше межі впадуть. У цей період уперше з’явиться реальний шанс для того, щоб на Донбасі запанував мир. Однак для цього дії мають бути рішучими і швидкими. Можливо, тому економіка і просяде. Хоча ситуація, що склалася, може спричинити суперечки і розбіжності в суспільстві. Та це й не дивно. Варто зазначити, що на це з’являється шанс, але не обов’язково йдеться про реалізацію. Такий шанс буде ще й у майбутньому.

Якщо говорити про підсумки, то на Україну чекають складні відносини з сусідніми державами. Однак у нас є шанс зміцнити свою владу шляхом боротьби, хоч це і може призвести до просідання економічних благ.