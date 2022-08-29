У понеділок, 29 серпня, о 15:33 за київським часом NASA запустить ракету на Місяць за програмою Artemis.

Ракета Space Launch System виведе в космос капсулу Orion без екіпажу, де на орбіті Місяця буде кілька тижнів. Вона має облетіти єдиний природний супутник Землі та повернутися в жовтні – 10 числа.

Запуск ракети NASA відбудеться з космічного центру Кеннеді у Флориді, його можна спостерігати онлайн.

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Пряма трансляція запуску ракети у рамках місії Artemis

Місія Artemis (Артеміда) триватиме 42 дні. Капсула Orion повинна буде приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання місії, що пілотується.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення американських астронавтів на місячну поверхню, будівництво станції там тощо.

Зазначимо, ракета Space Launch System розроблена Boeing і зараз є найпотужнішою у світі.

У 2024 році NASA планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. А в 2025 році американські космонавти повинні будуть висадитися на поверхню природного супутника Землі.