Дуже рекомендується цілуватися, адже, за давнім повірʼям, це зміцнює відносини. Ті, хто хотів примиритися з коханою людиною, мав розчесатися під сяйвом Місяця. Діяв навіть лайфхак для того, щоб швидше вийти заміж. Для цього потрібно було тричі поспіль помити підлогу. Втім, має збігтися ще кілька умов – миття підлоги має бути спонтанним і ще й у трьох різних приміщеннях, а не лише в себе вдома.

Доброю прикметою вважається побачити у цей час зірку, що падає. Також є ритуал для привернення грошей у повню – покладіть монетку до кишені або потримайте під місячним світлом гаманець із готівкою. Якщо в кишені знайдете дірку та одразу її зашиєте, вважайте, що грошова енергія з вами. Ще однією цікавою прикметою для багатства є носіння червоної білизни на повний Місяць.