Технології у сучасному світі вражають своєю фантастичністю. Хто б міг подумати, що штучний інтелект зможе писати романи, а на принтері друкуватимуть усе – від будинків до людських органів. Тим не менш, людство зберігає памʼять про народні прикмети й ритуали та звертає увагу на місячний календар. Тож Факти.Life дізналися, коли буде повний Місяць у листопаді 2023 та чого чекати від цього дня, точніше, ночі.

Коли повний Місяць у листопаді 2023

День, коли треба опанувати власні емоції та отримати додаткову енергію, настане 27 листопада. Вважається, що й кілька днів після того, як на небі зʼявиться повний Місяць, потрібно бути розважливим і скеровувати енергію на корисні справи.

Від повні до повні зазвичай проходить десь 29 з половиною днів. Календарний місяць триває трохи довше, тож фази Місяця з ним різняться.

Зараз дивляться

Вплив повного Місця на діяльність людини

Цей день астрологи вважають просто чудовим для різного роду починань, бізнесу, операцій з грошима, зміни місця роботи, творчості, мистецтва та подорожей. Проте категорично не рекомендується вживати алкоголь та марнувати час без справи. Також повний Місяць 27 листопада не сприятиме одруженню, зате це доволі гарний день для того, щоб запланувати дитинку.

Взагалі з повним Місяцем повʼязано чимало прикмет, забобонів і заборон. Дізнаємося деякі з них – просто заради розваги. Адже в цьому житті все залежить від нас самих, а не від того, як стануть планети.

Що не можна робити у повню – народні вірування

Хоча астрологи вказують, що починанням цей день сприятиме, в народній традиції вважається, що на повний Місяць жодних нових справ розпочинати не варто. Навіть домашню тварину заводити не рекомендується. Так само на повню не варто прибирати в хаті, робити хірургічні операції, стригти нігті та спати під місячним світлом. Це, вважалося в давнину, загрожує не лише поганими сновидіннями, а й таїть небезпеку для жіночої вроди, яка змарніє від світла Місяця.

Що можна робити у повний Місяць – народні прикмети