Гороскоп на 17 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Скорпіонів і Стрільців не залишатись на самоті, Близнюків дивитись під ноги, а Раків – пам’ятати, що завтра ближче, ніж здається.

Овен

Імператриця

Овнам за гороскопом на 17 серпня дістався понеділок на 11 з 10. Що завгодно, навіть пролита кава або спам у Вайбері може наштовхнути вас на чудову ідею, від якої ви запалаєте і палатимете ще довго.

Телець

П’ятірка чаш

Минуле сьогодні чекає на будь-яку можливість, щоб накинутись на Тельців. Будьте обачними: уникайте старих фотографій, зустрічей випускників і музики 90-х. Важко, але намагайтесь, інакше весь день витратите на те, щоб згадати, як було раніше.

Близнюки

Дурень

Близнюки вриваються в новий тиждень рвучко, як у море в перший день відпустки. Старайтесь дивитися під ноги хоча б іноді, але загалом не хвилюйтеся. На вас чекає хороший день, і велика кількість ваших поривів принесе щось хороше.

Рак

Перевернута Десятка чаш

Жорстока реальність на старті тижня ставить Ракам “підніжку” і змушує їх страждати. Сьогодні день, коли легко розбиваються мрії і плани, а сумувати хочеться через будь-яку дрібницю. Сумуйте, але пам’ятайте, що завтра на вас чекає вже зовсім інша карта.

Лев

Туз чаш

Сьогодні Левам можна взагалі нічого не робити. Їм випала така карта у гороскопі на 17 серпня, що все хороше і так з ними станеться. Це може бути зустріч, яка багато що визначить в житті, дуже хороші новини або просто велике щастя. Чекайте.

Діва

Перевернута Вісімка мечів

Понеділок дає Дівам можливість подивитися на все свіжим поглядом. Якщо після цього вам захочеться щось змінити в житті або світі довкола – змінюйте. Ніхто сьогодні не зможе зупинити вас, крім вашого власного страху.

Терези

Сонце

На Терези чекає з усіх сторін хороший день, в який ніхто їх не бісить, а все, навпаки, радує. Перенесіть все важкі і складні справи на сьогодні. Цього понеділка – гороскоп на 17 серпня впевнений в цьому – ви впораєтесь з ними, граючи.

Скорпіон

Перевернутий Відлюдник

Зазвичай Скорпіонам подобається бути на самоті, вони самодостатні, і їм рідко буває нудно. Але сьогодні відчутність людей поряд може пригнічувати, тому постарайтесь провести понеділок в компанії друзів.

Стрілець

Закохані

Щоб понеділок був хорошим, Стрільцям краще пригасити свою яскраву індивідуальність хоча б трохи. Працюйте в команді, звертайтесь за допомогою. Наодинці у вас сьогодні мало що може вийти.

Козеріг

Дев’ятка пентаклів

Карта обіцяє Козерогам просто спокійний понеділок. У всіх би такий був в гороскопі на 17 серпня, ось правда. Ваш настрій на сьогодні – спокійна праця, жодних неприємностей і приємний вечір на десерт.

Водолій

Двійка пентаклів

Найголовніше сьогодні для Водоліїв – не зупинятися. Інакше все розсиплеться і ви втратите і темп, і впевненість, і дивовижну здатність робити декілька справ одночасно. Думайте швидко, вирішуйте ще швидше, і робіть, робіть, робіть.

Риби

Дев’ятка чаш

Навіть якщо у Риб нічого сьогодні не відбувається, всередині вони все одно надзвичайно задоволені і днем, і собою, і взагалі. Коли таке стається, це значить, що ви все робите правильно. Порадійте сьогодні за себе, а потім продовжуйте робити, що робите.

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Джерело: А как вам такой расклад