Гороскоп на 17 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Скорпіонів і Стрільців не залишатись на самоті, Близнюків дивитись під ноги, а Раків – пам’ятати, що завтра ближче, ніж здається.
Овен
Імператриця
Овнам за гороскопом на 17 серпня дістався понеділок на 11 з 10. Що завгодно, навіть пролита кава або спам у Вайбері може наштовхнути вас на чудову ідею, від якої ви запалаєте і палатимете ще довго.
Телець
П’ятірка чаш
Минуле сьогодні чекає на будь-яку можливість, щоб накинутись на Тельців. Будьте обачними: уникайте старих фотографій, зустрічей випускників і музики 90-х. Важко, але намагайтесь, інакше весь день витратите на те, щоб згадати, як було раніше.
Близнюки
Дурень
Близнюки вриваються в новий тиждень рвучко, як у море в перший день відпустки. Старайтесь дивитися під ноги хоча б іноді, але загалом не хвилюйтеся. На вас чекає хороший день, і велика кількість ваших поривів принесе щось хороше.
Рак
Перевернута Десятка чаш
Жорстока реальність на старті тижня ставить Ракам “підніжку” і змушує їх страждати. Сьогодні день, коли легко розбиваються мрії і плани, а сумувати хочеться через будь-яку дрібницю. Сумуйте, але пам’ятайте, що завтра на вас чекає вже зовсім інша карта.
Лев
Туз чаш
Сьогодні Левам можна взагалі нічого не робити. Їм випала така карта у гороскопі на 17 серпня, що все хороше і так з ними станеться. Це може бути зустріч, яка багато що визначить в житті, дуже хороші новини або просто велике щастя. Чекайте.
Діва
Перевернута Вісімка мечів
Понеділок дає Дівам можливість подивитися на все свіжим поглядом. Якщо після цього вам захочеться щось змінити в житті або світі довкола – змінюйте. Ніхто сьогодні не зможе зупинити вас, крім вашого власного страху.
Терези
Сонце
На Терези чекає з усіх сторін хороший день, в який ніхто їх не бісить, а все, навпаки, радує. Перенесіть все важкі і складні справи на сьогодні. Цього понеділка – гороскоп на 17 серпня впевнений в цьому – ви впораєтесь з ними, граючи.
Скорпіон
Перевернутий Відлюдник
Зазвичай Скорпіонам подобається бути на самоті, вони самодостатні, і їм рідко буває нудно. Але сьогодні відчутність людей поряд може пригнічувати, тому постарайтесь провести понеділок в компанії друзів.
Стрілець
Закохані
Щоб понеділок був хорошим, Стрільцям краще пригасити свою яскраву індивідуальність хоча б трохи. Працюйте в команді, звертайтесь за допомогою. Наодинці у вас сьогодні мало що може вийти.
Козеріг
Дев’ятка пентаклів
Карта обіцяє Козерогам просто спокійний понеділок. У всіх би такий був в гороскопі на 17 серпня, ось правда. Ваш настрій на сьогодні – спокійна праця, жодних неприємностей і приємний вечір на десерт.
Водолій
Двійка пентаклів
Найголовніше сьогодні для Водоліїв – не зупинятися. Інакше все розсиплеться і ви втратите і темп, і впевненість, і дивовижну здатність робити декілька справ одночасно. Думайте швидко, вирішуйте ще швидше, і робіть, робіть, робіть.
Риби
Дев’ятка чаш
Навіть якщо у Риб нічого сьогодні не відбувається, всередині вони все одно надзвичайно задоволені і днем, і собою, і взагалі. Коли таке стається, це значить, що ви все робите правильно. Порадійте сьогодні за себе, а потім продовжуйте робити, що робите.
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Джерело: А как вам такой расклад