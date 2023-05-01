У сновидіннях свиня є неоднозначним символом. Проте зазвичай означає приємні події, достаток та удачу.
До чого сняться свині, розповідають Факти ICTV.
До чого сняться свині
Якщо свині сняться з поросятами молодій дівчині, цілком можливо, що вона незабаром отримає пропозицію руки і серця.
Доросла жінка, яка бачила сон із свинею, незабаром розпочне бурхливий роман, який не переросте у серйозні стосунки.
Якщо свиня сниться молодій жінці, яка нещодавно вийшла заміж, в ніч з четверга на п’ятницю – незабаром вона завагітніє.
Для чоловіка бачити порося в болоті – до проблем у стосунках. Ймовірно, йому не вистачає чесності.
Для тлумачення сну також важливий зовнішній вигляд свині.
- Біла свиня з поросятами символізує щасливу матір.
- Якщо свиня чиста і бадьора, у вашому житті все складеться чудово.
- Брудні та втомлені тварини можуть бути ознакою того, що справи підуть не так. Можливі фінансові проблеми або хвороби.
- Мертві поросята попереджають про проблеми зі здоров’ям.
- Дикі свині – проблеми на роботі.
- Якщо сняться новонароджені поросята, варто не спішити у власних справах, а робити все поступово.
- Рожеві поросята – до щастя й удачі.
- Чорні поросята – до неприємностей.
- Жовті свині – до підтримки від близьких.
Окрім вигляду свині, зверніть увагу на її та вашу поведінку.
- Якщо по двору ходить свиня, а за нею порося, вас можуть використати в корисливих цілях.
- Поросята валяються в багні – до поширення пліток та інтриг. Ви можете опинитися в центрі неприємних подій, тому варто придивитися до навколишніх.
- Свиня годує поросят – незабаром ви отримаєте позитивний результат своєї праці.
- Свиня народжує – очікуйте фінансового поповнення. Це може бути підвищення зарплати або велика премія.
- Тварина боїться виходити – в житті ви переживаєте через вчинки знайомих. Краще відпочити і безтурботно провести час.
- Якщо вкусило порося – ви недооцінюєте своїх конкурентів. Можливо, той, хто поруч, лише прикидається другом.
- Якщо ви тримаєте свиню на руках – в найближчому часі вас чекає веселий відпочинок.
- Купувати свиню на ринку – буде кращий добробут.
- Різати або вбивати свиню – до великого прибутку.
- Вигулювати свиней – зараз саме час подумати над своїми стосунками.
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