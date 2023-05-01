У сновидіннях свиня є неоднозначним символом. Проте зазвичай означає приємні події, достаток та удачу.

До чого сняться свині, розповідають Факти ICTV.

До чого сняться свині

Якщо свині сняться з поросятами молодій дівчині, цілком можливо, що вона незабаром отримає пропозицію руки і серця.

Доросла жінка, яка бачила сон із свинею, незабаром розпочне бурхливий роман, який не переросте у серйозні стосунки.

Якщо свиня сниться молодій жінці, яка нещодавно вийшла заміж, в ніч з четверга на п’ятницю – незабаром вона завагітніє.

Для чоловіка бачити порося в болоті – до проблем у стосунках. Ймовірно, йому не вистачає чесності.

Для тлумачення сну також важливий зовнішній вигляд свині.

Біла свиня з поросятами символізує щасливу матір.

Якщо свиня чиста і бадьора, у вашому житті все складеться чудово.

Брудні та втомлені тварини можуть бути ознакою того, що справи підуть не так. Можливі фінансові проблеми або хвороби.

Мертві поросята попереджають про проблеми зі здоров’ям.

Дикі свині – проблеми на роботі.

Якщо сняться новонароджені поросята, варто не спішити у власних справах, а робити все поступово.

Рожеві поросята – до щастя й удачі.

Чорні поросята – до неприємностей.

Жовті свині – до підтримки від близьких.

Окрім вигляду свині, зверніть увагу на її та вашу поведінку.