Гороскоп на 5 серпня 2023 року обіцяє гарний і доволі стабільний день із певною перчинкою, яка не дасть нудьгувати.

За прогнозом університету Нікіфорових, цю енергію добре витратити на активний відпочинок. Поміркуйте, чим ви можете зайнятися разом із близькими та дітьми так, щоб усім було цікаво.

Подбайте про старше покоління – батьків, бабусь та дідусів, якщо вони ще живі. Або запропонуйте допомогти з сумками людям похилого віку в магазині, прочитати етикетки, які вони не можуть розібрати, оплатити покупки, якщо вони не будуть проти.

Зробіть масаж стоп коханій людині чи самій собі. Нанесіть живильний крем із приємним запахом або масло для масажу та намагайтеся ні про що не думати, а сконцентруватися лише на самому процесі.

Згідно з гороскопом на 05.08.2023, цього дня:

сприятливо – розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті.

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