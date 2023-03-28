Отримувати подарунки завжди дуже приємно, особливо, якщо презент вам до душі. Втім трапляються випадки, коли подарована річ вам не потрібна, тому закрадаються думки передарувати її комусь іншому.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна передаровувати квіти та подарунки іншій людині.

Чи можна передаровувати квіти?

Насправді передаровувати подарунки не рекомендовано! Наші предки вірили, що цього робити не можна, адже ці речі несуть в собі особливу енергію.

Зараз дивляться

Річ у тім, що раніше подарунки виготовляли своїми руками, відповідно, в ці речі закладалася особлива енергія. Саме тому люди вважали, що передарування подарунків може нашкодити як вам, так і людині, яка отримала чужий презент.

Крім того, за повірʼями, передарувавши подарунок, людина втрачала певну енергетику, тому це позначалося на самопочутті.

Саме тому раніше передарування подарунків було під забороною!

Проте сьогодні часи змінилися! Майже ніхто власноруч не виготовляє презенти, зазвичай, їх просто купують у крамницях чи замовляють.

Відповідно, “розрядитися” від передарування непотрібного подарунку неможливо! Проте езотерики все ж не радять займатися такими речами.

На їх думку, будь-який подарований предмет несе в собі особливу енергетику, а разом з подарунками людина отримує благословення Всесвіту. Тому, передарувавши його, людина ніби посилає вібрації у Всесвіт, що не хоче бути щасливою.

Що ж стосується безпосередньо квітів, то жодних повірʼїв про їх передарування немає. Тому якщо вам дуже потрібно подарувати квіти комусь іншому – це можна зробити! Але варто дотримуватись кількох правил:

передаровуйте квіти від щирого серця, з позитивними емоціями та почуттями (це важливо);

зробіть так, аби людина не здогадалася, що квіти насправді були подаровані вам;

якщо квіти простояли у вашому домі більше одного дня – передаровувати їх вже не можна! Рослини увібрали енергетику цього місця.

Якщо ж квіти викликають у вас негативні емоції та почуття, не варто дарувати їх комусь іншому! Краще просто викиньте букет, аби він не псував вам нерви.

Які речі можна передаровувати?

У кожного правила є винятки, тому існують такі подарунки, які можна передарувати повторно та не боятися накликати на себе негатив: