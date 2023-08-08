Період з кінця липня до середини серпня 2023 року – особлива астрологічна подія, яку називають Левові ворота або Ворота Лева.

Однак найбільш значущий момент цієї події припадає на 8 серпня. Дата 08.08 має дуже сильну енергетику.

Саме 8 серпня відчиняються ворота в астрологічному знаку Лева, коли Сонце рухається у цьому сузір’ї. У цей день кожен має можливість змінити своє життя, покращити матеріальне становище та позбутися блоків й страхів.

Що потрібно обовʼязково зробити у день відкриття Левових воріт 8 серпня 2023 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ворота Лева 2023: що це за подія

Кожного року в період з 26 липня до 12 серпня Земля, зірка Сіріус та Сонце вишиковуються на небі особливим чином, відкриваючи портал потужних нових вібрацій.

Езотерики вважають Сіріус, із сузірʼя Великого Пса, зіркою духовного зросту, тобто Духовним Сонцем людей. Сіріус володіє великою мудрістю. Ще з давнини астрологи спостерігали, як кожного року, в один і той самий час (8 серпня) зірка Сіріус сяє на небі яскравіше, ніж зазвичай.

Вважається, що сяйво Сіріуса надає людям можливість отримати нові вібрації Всесвіту, перезавантажити життя, піднятися на вищий духовний рівень та значно покращити своє життя.

Езотерики вважають, що 8 серпня кожного року людям надається унікальний шанс змінити своє життя, покращити фінансове становище, почати усе з чистого аркуша.

Це час, коли ви можете усвідомити негативні сценарії та позбутися всього того, що ви не хочете вносити в новий планетарний рік разом із собою.

8 серпня можна скинути з себе вантаж страхів, переживань, внутрішніх блоків та відкрити портал до нового життя. Відбувається це, коли Сонце йде транзитом по знаку Лев.

Саме тому подію називають Ворота Лева.

Варто памʼятати, що астрологія – наука суб’єктивна, відповідно, інтерпретація цієї події може різнитися від астролога до астролога.

Відкриття Левових воріт: що потрібно робити 8 серпня 2023 року

Ворота Лева будуть відкриті кілька днів – з 8 по 12 серпня 2023 року. Це час потужної трансформації, тому езотерики радять не проґавити свій шанс та змінити своє життя!

По-перше, ці кілька днів серпня потрібно провести у тотальному спокої та прийнятті. Не варто нервувати чи метушитися. Якщо ви будете готові впустити у своє життя щось нове, найближчим часом з вами відбудуться найбажаніші події (підвищення на роботі, кохання, фінансовий прибуток, клієнти, нова робота тощо).

Езотерики радять 8 серпня проводити спеціальні практики, які допоможуть покращити та змінити життя.

Практика 100 вдячностей

Випишіть на аркуш паперу усе, за що ви вдячні Всесвіту. Це можуть бути якісь буденні речі, наприклад, Я вдячний(а) Всесвіту за ранкову каву або Я вдячний(а) Всесвіту за можливість заробляти кошти, Я вдячний(а) Всесвіту за чудових батьків. Випишіть абсолютно усе, що приносить вам задоволення та робить вас щасливим кожного дня. Це можуть бути якісь події чи навіть люди.

Напишіть лист Всесвіту з датою наступного року (08.08.24)

Це допоможе вам запрограмувати свою реальність. Як це має виглядати: візьміть аркуш паперу, згори поставте дату 08.08.24 та напишіть мініоповідання про своє життя (яким ви хочете його бачити через рік). Напишіть скільки ви заробляєте, де працюєте, з ким живете та де живете. Випишіть усі речі, які отримали та за які вдячні. Тобто усі своє бажання напишіть так, ніби вони вже здійснилися.

Випишіть вдячності Всесвіту за речі, які хочете отримати

На окремому аркуші випишіть усі свої бажання, але в теперішньому часі та подякуйте за їх здійснення. Наприклад, якщо зараз ви хочете купити машину, то на аркуші ви маєте написати Я безмежно вдячний(а) Всесвіту за купівлю нової машини (напишіть колір, марку, як виглядає салон). Також опишіть, що ви відчували, коли ваше бажання здійснилося.

Важливий момент! Виконуючи ці практики, ви маєте відчувати здійснення свого бажання. Тобто ви повинні візуалізувати та дійсно вірити, що усе вже стало реальністю. Відчуття відіграють дуже важливу роль!

День Воріт Лева – ідеальний час для підвищення своєї духовності, самопізнання та вираження позитивних аспектів. Тому у цей день можна займатися саморозвитком, подбати про своє фізичне та емоційне здоровʼя, допомагати іншим, позитивно налаштовувати свої думки тощо.

Також не зайвим буде виконати йогу, медитацію чи піти на самотню пішу прогулянку.

Що не можна робити 8 серпня 2023 року