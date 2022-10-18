Букеровскую премию за художественную литературу получил писатель Шехан Карунатилаки из Шри-Ланки. Победитель получил награду за роман Семь лун Маали Алмейды.

Это второй роман писателя за всю его карьеру — первый вышел более чем 10 лет назад и был опубликован в 2011 году.

Новый роман рассказывает историю о фотографе, который в 1990 году просыпается мертвым в промежуточном месте между землей и небесами. Главному герою дают семь месяцев, чтобы связаться со своими живыми близкими и привести их к тайнику с фотографиями времен гражданской войны.

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Председатель жюри Букеровской премии Нил МакГрегор заявил, что этот роман выбрали за американские горки между жизнью и смертью.

— В этом романе читатель, к своему удивлению, находит радость, нежность, любовь и верность, — добавил Нил.

Победитель уже прокомментировал свой успех и обратился к народу Шри-Ланки.

— Я пишу эти книги для вас… Давайте продолжим делиться этими историями. Я надеюсь, что политическая ситуация в Шри-Ланке будет такой, что роман останется на фэнтезийных полках книжных магазинов, — заявил Шехан.

Известно, что писатель также получил денежное вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов.

В этом году первоначальный трофей Букеровской премии 1969 года был восстановлен в память о его создателе, детском писателе и иллюстраторе Яне Пеньковском, который умер в феврале.

Напомним, что в декабре 2021 года лауреат Букеровской премии, новозеландская писательница Кери Хьюм скончалась в возрасте 74 лет. Награду она получила за свой роман Люди-скелеты 1984 года.