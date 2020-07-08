Если вы собрались в отпуск, но не знаете как рассчитать сумму отпускных, Факты ICTV подробно описали формулу, которая поможет вам в этом.
Конечно, лучше всего с этим вопросом обратиться в бухгалтерию, но это может занять много времени, поэтому на помощь приходит математическая формула: среднюю зарплату за день умножить на количество дней отпуска.
Как определить среднюю зарплату в день?
Средней зарплатой за день считается сумма за последние 12 месяцев, которая делится на количество рабочих дней, без учета выходных праздничных дней.
В случае, если работник еще не отработал год, то для расчета берутся отработанные месяцы.
ВНИМАНИЕ! Зарплата берется со всеми надбавками, больничными, командировками и премиями, то есть не голая сумма, указанная в контракте.
Как посчитать дни отпуска?
Например, вы идете в отпуск на 28 дней, тогда сумма отпуска идентична этому числу (28) и не нужно отнимать выходные, нерабочие и праздничные дни.
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Как рассчитать отпускные — формула
Лучший способ понять, как рассчитать отпускные с помощью формулы — рассмотреть образец.
- Работник отработал на предприятии более года
Он уходит в отпуск на 28 дней с 9 марта 2020 года.
За 12 месяцев работник получил:
- Зарплату: 9 000 грн в месяц.
- Больничный (10 дней в октябре 2019): 2 000 грн.
- Премия (июнь 2019): 3 000 грн.
- Доплата за дополнительную работу (декабрь 2019): 5 000 грн.
За расчетный период было 13 праздничных дней — их не учитывают.
Формула:
- Берем зарплату за 12 месяцев: 9 000 х 12 + 2 000 + 3 000 + 5 000 = 118 000 грн.
- Исчисление средней зарплаты за день (118 000 / 352 (365 дней в году — 13 праздничных дней) = 335 грн.
- Расчет отпускных (335 х 28) = 9 380 грн.
- Работник отработал на предприятии меньше года
На работу работник был принят 1 марта 2020, а в отпуск — идет 7 июля 2020, на 10 дней.
За эти 4 месяца он получал:
- Зарплату: 7 000 грн (за два месяца).
- Зарплату стажера 5 000 грн. (За два месяца).
- Премия (июнь 2020): 800 грн.
- Доплата за дополнительную работу (март и апрель): вместе 1 200 грн.
Он проработал 122 календарных дней (из них 8 дней — праздничные), поэтому остается 114.
Формула:
- Берем зарплату за 4 месяца: (7 000 х 2) + (5 000 х 2) + 800 + 1 200 = 26 000 грн.
- Исчисление средней зарплаты за день (26 000/114) = 228 грн.
- Расчет отпускных (228 х 10) = 2280 грн.
Могут ли выгнать принудительно в отпуск за свой счет?
Ст. 25, 26 ЗУ Об отпусках говорят о том, что такую форму отдыха может инициировать только работник. Работодатель не может заставить его уходить в отпуск за свой счет, ведь нарушит закон предусматривающий административное наказание.