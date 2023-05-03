В июне 2023 года будет сразу 10 выходных дней. Традиционно, это будут только субботы и воскресенья.

И хотя в первый месяц лета украинцы отмечают Троицу и День Конституции Украины, которые дарят нам целых два дополнительных выходных, в условиях войны их не будет.

Все из-за военного положения, которое не предусматривает отдыха в будние дни — это касается и июня 2023 года.

Пока военное положение еще не продлили, и оно действует до 20 мая 2023 года. Однако, учитывая обстановку на фронте, очень маловероятно, что сроки конца положения не сдвинут на позже.

В мае украинцы будут работать 20 дней.

Выходные в июне 2023:

3-4 июня;

10-11 июня;

17-18 июня;

24-25 июня.

И хотя дополнительных выходных в июне 2023 не ожидается, это не повод не отмечать праздники. Первый месяц лета принесет нам огромное количество важных дат, в том числе и церковных. К примеру, у 6 июня отмечается День журналиста, а 25 числа — Международных день моряка. На конец месяца приходится День Конституции Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июня 2023 можно на Фактах ICTV.