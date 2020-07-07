Отдых в Кириловке 2020: цены и лучшие места

Кирилловка 2020 активно готовится принимать туристов из всей Украины. В этом году из-за карантина удачным выбором является внутренний туризм.

Кирилловка, еще со времен СССР, является одним из самых популярных морских курортов в Украине. Расположен на берегу Азовского моря и готово к приему 15 тыс. Туристов в день.

Поселок расположен на полуострове между Утлюкским и Молочным лиманом. От моря его отделяет коса Пересыпь.

У поселка расположен заповедный полуостров Бирючий, который соединен с материком Федотовой косой.

Как добраться

Поезда ходят до станции Мелитополь, что в 80 км от Кирилловки. Из Киева регулярно ходит поезд №11, по-летнему расписанию добавляют №71 и №281 поезда (цена за плацкарт от 350 грн, купе — 800 грн, люкс — 2 тыс. грн).

Из Харькова можно добраться на поездах №211 и №81 (цена от 300 грн) из Львова на поезде №85 (от 360 грн). Автобус из Мелитополя до Кирилловки — от 40 грн.

Автобусы ходят как от Киева до Мелитополя и Кириловки (цены от 600 грн), так и от Днепра (от 170 грн) и Запорожье (140 грн).

В приложении BlaВlacar просят от 600 грн за место в авто в Мелитополь и от 600 грн до Кирилловки.

Для путешествующих на своем транспорте оптимальное выбрать автошлях Харьков-Симферополь, который проходит через Мелитополь. Оттуда до Кириловки нужно проехать еще 25 км.

Цены на жилье в Кирилловке

Кириловка — демократичный курорт, который предлагает жилье от эконом-класса до дорогих отелей. Но нужно ориентироваться на мини-отели, которие переоборудованные из жилища местных жителей.

По данным сайта doba.ua цены начинаются от 100 грн за комнату для нескольких человек с холодильником и спальными местами.

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Базы отдыха также предлагают различные цены за номера — от 100 грн до 2 тыс. грн в сутки.

Стоимость проживания в гостиницах также стартует от 350 грн и до 2 тыс. грн.

В Кирилловке и на острове Бирючем есть кемпинги. Место для одной палатки и одного человека стоит 30-50 грн в сутки.

Гостиницы и базы в Кириловке

Bona Dea

Bona Dea отель класса люкс на косе Пересыпь в 20-ти метрах непосредственно от воды. Здесь теплое Азовское море и чистый пляж. Неподалеку кафе, зоопарк, луна-парк. Есть аренда лодок, прокат скутеров.

VillaRay

Отель на берегу моря, в нескольких десятках метров от воды. Номера с видом на море, оборудованное всем необходимым для комфортного проживания и приготовления пищи.

Минимальный срок аренды — 3 ночи. Двоместный номер в июле — 1,7 тыс. грн. Немного падает цена в августе — 1,4 тыс. грн.

Золотой берег

Еще советский пансионат на острове Бирючий с традиционными завтраками и обедами в столовой и полдником. Но база отдыха прошла несколько модернизаций и предлагает новые условия.

На территории базы есть продовольственный магазин, кафе-бар, видеозал, бильярд, теннис, спортплощадка, детская площадка, медпункт. Летняя площадка, где можно выпить холодного пива и самостоятельно приготовить шашлык, — описывают базу на сайте kirillovka.mobi

Цены — от 500 грн за двоих в течение лета.

Гранд-отель Виктория

Отель с рестораном и частным пляжем на берегу Азовского моря. Все номера здесь оснащены ванными комнатами с душем. Есть бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Больше всего отель подходит влюбленным парочкам, утверждает Booking.com. Они оценили проживания в этом районе для поездки вдвоем на 9,3 из 10 баллов.

Стоимость номера от 880 грн.

Отель Жемчужина Прибоя

Еще один отель в первой линии. Имеет три официальных звезды. На территории есть сезонный открытый бассейн, сад и бар. Работает детский клуб, а также предлагаются услуги консьержа. Есть бесплатный Wi-Fi.

Цена номера от 600 грн.

Развлечения и пляжи в Кирилловке

Пляжи в Кириловке имеют протяженность в 45 км. На Федотовой косе расположены чистейшие песчаные пляжи Азовского моря. Глубина здесь больше метра, оптимально для плавания. Что важно — все пляжи в Кирилловке бесплатные.

Самое популярное место курорта — пляж возле Центрального рынка. Здесь находится большое количество торговых точек и кафе.

Санаторный пляж чистый и в лучшем санитарном состоянии.

Дельфинарий Оскар

Самый большой дельфинарий в Украине, рассчитанный на 850 посетителей. Есть спектакли, где главными актерами являются дельфины-афалины и морские котики.

Стоимость билетов:

220 грн;

Vip-места — 270 грн;

детям до четырех лет бесплатно;

фото — 220 грн;

плавание с дельфином — 1,4 тыс. грн за 5 мин.

Виндсерфинг

За Федотовой косой можно покататься на доске на морских волнах. В Кириловке действует несколько центров виндерфингу и кайтбордингу. Это экстремальный вид отдыха, но он дарит незабываемые ощущения.

Цена уроков стартует от 1 тыс. грн в час.

Аквапарк Острова сокровищ

Самый большой аквапарк в Украине, занимает почти 60 000 кв. м с площадью плавательных бассейнов. Вмещает 1,5 тыс. человек, 34 аттракциона для детей и 28 аттракционов для взрослых.

По центру аквапарка проходит Ленивая река. Здесь можно просто лежать на круге, и вода сама тебя будет нести по течению. В детской зоне внутри бассейна установлен пиратский корабль, выполненный практически в натуральную величину.

Цены:

взрослые — 590 грн в день;

дети — 570 грн в день.

Рыбалка

Азовское море считается мировым питомником рыб. Все из-за небольшой глубины водоема и уникальные климатические условия. Поэтому все гостиницы и базы отдыха организуют рыбалку на азовского бычка или пеленгаса.

Ловят рыбу здесь на уникального лиманского червя, которого специально разводят для рыбалки.

Цены на организацию рыбалки индивидуальные, но можно договориться за 250 грн.

Заповедный Бирючий остров

Бирючий остров — уникальная местность на Азовском море. Это полуостров летом, и полноценный остров зимой. Он длиной 24 км и шириной 5 км.

Входит в состав Азово-Сивашский национальный природный парк и соединен узким перешейком с Федотовой косой. Это единственный путь, по которому можно попасть на Бирючий по суше летом и зимой. Осенью и весной штормовое море часто перемывает косу.

На острове живут лани, лисы, енотовый пес, антилопа сайгак, асканийский олень.

Цена экскурсий в заповедную зону от 500 грн.

Отдых в Одессе 2020

Если вы любите на отдыхе находиться в центре фестивалей, карнавалов и дискотек — вам точно нужно ехать в Одессу. Огромное портовый город привлекает людей со всех уголков.

Отдых в Одессе 2020 конечно не дешевый, но стоит того, чтобы побывать здесь. Ведь здесь есть самый старый паб в Украине, который работает с 1883 года. Центральные улицы, такие как Дерибасовская или Думская площадь — это сердце города и всегда открыты.

С ограничениями, но продолжают работать знаменитые рынки города — 7 километр и Привоз.

Источник: Kirillovka, Booking.com

Фото: Kirillovka.mobi, Unsplash