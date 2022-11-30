В честь 300-летия со дня рождения Григория Сковороды в Украинском Доме стартует национальный художественный проект Світ Сковороди.

Увидеть выставку можно будет с 4 по 11 декабря. Пять причин посетить проект Світ Сковороди собрали в материале.

Посетить Сковородиновку

Благодаря 3D-туру каждый желающий сможет прогуляться по памятным местам Григория Сковороды, взглянуть на село Сковородиновку до попадания российских ракет и после. Кроме того, на выставке представят уцелевшую статую Григория Сковороды из разрушенного музея в Харьковской области.

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Увидеть первопечатные книги Сковороды

Художественный проект представит ценные артефакты – рукописи, автографы, первопечатные издания, списки, графику и рисунки философа, предоставленные Институтом литературы. Пространство также наполнят ключевыми символами творчества Григория Сковороды и его портретами — от единственного прижизненного до сегодняшних.

Послушать музыку эпохи барокко

В течение всей выставки посетители смогут насладиться музыкой эпохи барокко, выступлениями Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского и музыкантов, которые будут играть на старосветской бандуре микс реконструированной музыки XVIII века и современных профессиональных аранжировок.

Погрузиться в темные вечера

На протяжении всей выставки литературоведы, музыковеды, историки, философы и музыканты будут обсуждать творчество, жизнь и наследие Сковороды. Кроме того, в разных локациях можно будет послушать озвученные классические басни Сковороды, радиодраму на основе его переписки с учеником Ковалинским, а также радиодокументальный сериал Що є свобода?

Особенностью выставки Світ Сковороди станут уникальные темные вечера, во время которых будут проходить эксклюзивные кураторские экскурсии по предварительной записи.

Создать собственный комикс

Дополнительным развлечением как для детей, так и для взрослых станут мастер-классы по созданию комиксов с помощью штампов. Каждый желающий сможет создать свой комикс, посвященный жизни Сковороды, и проиллюстрировать собственное видение философа после посещения экспозиции. Помогать в этом будут художники Александра Корешкова и Дарья Байрамова.

Подробную информацию о выставке Світ Сковороди можно найти на сайте https://skovoroda300.org/.